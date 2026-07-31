Trump pone la "catástrofe" de Ceuta como ejemplo del futuro de EEUU si ganan los demócratas

July 30, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: US President Donald Trump announces a program to allow veterans to expedite a career in commercial trucking outside the White House in Washington, DC, USA, 30 July 2026. Known as the Freedom Haulers pr - Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado la "catástrofe" de Ceuta con la crisis migratoria registrada desde el jueves como un ejemplo del futuro que a su juicio le espera a Estados Unidos si el Partido Demócrata gana las próximas elecciones presidenciales en 2028.

Tras la incursión de unas 60.000 personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma española, Trump ha asegurado en una reunión de su gabinete que ha estado al tanto de la situación en España y de "la catástrofe que tuvo lugar", en referencia a la crisis en Ceuta.

"Parece la invasión de un país por cientos de miles de personas. Y exactamente lo mismo va a ocurrirnos a nosotros si los republicanos no son elegidos", ha avisado el jefe de la Casa Blanca en una reunión de su gabinete en Camp David, área natural de descanso de los presidentes estadounidenses, situado a unos 100 kilómetros de Washington.

Trump ha atribuido la crisis en la ciudad autónoma a las "leyes débiles" y "una mala gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Aprobaron un par de leyes, y la gente, ya saben, es inteligente y las leen desde otros países", ha indicado en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo español que prohíbe devolver a migrantes que lleguen a nado. "Nadie ha visto algo parecido", ha zanjado, afeando que las autoridades en España han sido incapaces de frenar el flujo migratorio.

"Cuando uno ve lo que ocurrió en España, se da cuenta de que no saben qué hacer. Y está ocurriendo otra vez hoy. Están entrando por miles, por decenas de miles", ha comentado el líder norteamericano.

A renglón seguido, y en clave interna, Trump ha incidido en que a Estados Unidos le espera la misma situación migratoria si los republicano no están en el poder. "Nuestro país será invadido a un nivel que hará que lo ocurrido en España parezca insignificante", ha alertado.

En este sentido, ha advertido de que en Estados Unidos el fenómeno sería "mucho más grande" y sería "mucho más fácil entrar" a pesar de que ha sacado pecho de la construcción de miles de kilómetros de muro en la frontera con México y de contar con "la frontera más segura del mundo".

En la misma línea, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha recalcado previamente que la situación en España es "un lamentable recordatorio de las consecuencias de la migración masiva y de las políticas globalistas de la izquierda radical".

Vance ha llegado a hablar de "invasión de Occidente" y ha dado literalmente las "gracias a Dios" por que Trump fuera elegido presidente, incidiendo en que con Trump en la Casa Blanca la frontera de Estados Unidos "ya no tiene este aspecto".

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense ha expresado su "solidaridad" con el pueblo español ante una "flagrante violación de su soberanía y de sus Derechos Humanos", si bien ha separado al Gobierno de Pedro Sánchez responsabilizándolo del incidente en la frontera.

"Este incidente inaceptable es consecuencia directa de los esfuerzos deliberados del Gobierno español por permitir y facilitar la inmigración ilegal masiva hacia Europa", ha señalado.

Washington dice estar estudiando medidas para defender a los estadounidenses "frente a esta amenaza", y tiende la mano a aliados europeos, sin mencionar a España, "que estén barajando opciones similares".

El inquilino de la Casa Blanca ha reiterado esta idea horas más tarde en sus redes sociales, asegurando que "lo que está ocurriendo en España, con decenas de miles de inmigrantes ilegales invadiendo el país, ya ocurrió en Estados Unidos durante la Administración de (...) Joe Biden, y volverá a ocurrir, solo que peor" si los demócratas llegan al poder.

"No dejéis que nuestro país sea destruido. Votad a los republicanos y estad orgullosos de Estados Unidos", ha reclamado Trump.

La crisis migratoria, que se ha saldado con al menos medio centenar de muertos, ha derivado en la suspensión por parte de Italia del acuerdo de libre tránsito con España. Según la última actualización del Gobierno, 48.300 inmigrantes han retornado a Marruecos desde Ceuta hasta las 18 horas del viernes 31 de julio.