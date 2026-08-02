Petro acusa al Gobierno marroquí de plegarse a los "designios" de Netanyahu

Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado este domingo al Gobierno de Marruecos de "entregarse" a los "designios" del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien tiene la intención de "destruir el progresismo democrático de Europa", según ha manifestado mensaje publicado en el contexto de la crisis migratoria ocurrida esta semana en la ciudad autónoma de Ceuta.

"El pueblo marroquí debe dejar de mirar a España y concentrarse en el propio poder de Marruecos que se ha entregado al designio de un genocida prófugo en el mundo: Netanyahu", ha denunciado Petro en un mensaje publicado en redes sociales.

Ahí, Petro ha comparado la incursión del jueves y el viernes de miles de marroquíes a través del espigón ceutí del Tarajal con la "alianza" confeccionada por el dictador Francisco Franco con los "descendientes del antiguo califato", en velada mención a los Regulares que ejercieron como fuerza de choque desde los primeros días de la sublevación del 36.

"España debe recordar su historia escrita con sangre, quieren llevar al fascismo al pueblo español y el pueblo español debe decir: No pasarán. Y la civilización árabe debe decir: No pasarán", ha manifestado el todavía presidente colombiano antes de volver a señalar al "prófugo de la justicia", Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por los cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza, "que paga a los pobres del Islam para emigrar a España".

"Los pobres del Islam deben obtener el derecho a decidir una democracia real en Marruecos. Una Marruecos árabe democrática, unida al pueblo árabe, para defender la cultura y la esencia misma de lo que se escribió en libros que, por su sabiduría, fueron sagrados: la Biblia y el Corán, que hablan de amor y de dialogo", ha añadido.

"Le quitaron la libertad a Palestina y quieren destruir el progresismo democrático de Europa. Quieren destruir Palestina y la esencia democrática y libertaria de Europa toda; la esencia de la cultura occidental", ha añadido.

Por último, Petro ha pedido respeto para España porque "no es Franco el fascista que paga por invadir y bombardear a Guernica o a los árabes para invadir la República" sino "el que paga es Netanyahu, el que mató 22.000 bebés sagrados palestinos, allí donde nació Jesús, y dónde está la ciudad sagrada y multicultural de Jerusalén".

"Es tiempo de diálogo de civilizaciones y hay que detener el fascismo", ha concluido el presidente.