Martín (PP-A) ve a Vox como el "nuevo cuñado salido a la derecha" de la oposición "sincronizada" de la izquierda

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Juanma Moreno, este viernes en la sesión inaugural del XVII Congreso Autonómicoa del PP-A, que se celebra en Sevilla. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha calificado a Vox como "ese nuevo cuñado que les ha salido a la derecha" para concretar que entre todos los partidos forman "una oposición sincronizada".

Así lo ha afirmado durante su intervención en el XVII Congreso Autonómico del Partido Popular de Andalucía, que ha comenzado en Sevilla.

En esa línea de retratar la hoja de ruta de la oposición en el Parlamento ha advertido de que "no somos un adversario al que hay que ganar, somos un enemigo al que hay que destruir", antes de lamentar "lo complicado" que resulta intervenir en el Parlamento, de manera que hay que luchar para "no perder el hilo, sin perder la paciencia, mientras está recibiendo insultos".

"Esto es lo que Sánchez nos ha traído, esto es lo que Sánchez impuso en el Congreso de los Diputados y esto es lo que la embajadora del sanchismo en Andalucía, que es María Jesús Montero, nos ha traído a nuestra tierra", ha seguido proclamando en este sentido.

Ha augurado el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía que "tendrá fin esa crispación, ese macarrismo político del sanchismo", que ha atribuido a la imposición de "la concordia de la mano de Alberto Núñez Feijóo y se mantendrá en Andalucía de la mano de Juanma Moreno".

Ha sostenido que desde que "Sánchez es presidente de España no son buenos tiempos para la concordia" y seguidamente ha recomendado que "compréis y leáis un libro que está muy de moda que se llama Manual de convivencia, que ha escrito Juanma Moreno", para remarcar que "hay un capítulo entero dedicado a la terrible crispación que Pedro Sánchez ha instalado en España y a la ruptura que está suponiendo entre los españoles y también entre los andaluces".

En sus reproches hacia la oposición en la Asamblea legislativa autonómica ha incluido su negativa en la última reunión de la Junta de Portavoces, celebrada el miércoles, a mover los días de celebración del Pleno para evitar que coincidiera con el 4 de diciembre, que el actual Gobierno andaluz del Partido Popular ha instaurado como el Día de la Bandera, para concluir que "ese es el andalucismo que tienen los partidos de izquierda en nuestro Parlamento".

Martín ha ironizado con el hecho de presentar el Parlamento como "ese sitio" donde "tenemos la sana costumbre de tramitar y aprobar cada año unos presupuestos para Andalucía".

Ha presentado un balance de actividad parlamentaria con 16 proposiciones o proyectos de ley, al tiempo que ha reivindicado que se trata de un escenario donde "el presidente y los consejeros acuden a dar respuesta a los grupos de la oposición", ejercicio que ha presentado como "respeto al Parlamento", que ha contrastado con que esa actitud "es lo que falta en Madrid, en el Congreso y en el Senado".

Martín ha reivindicado que más que un grupo "somos un equipo, una gran familia", aunque de igual forma lo ha calificado con una figura geométrica, como "un octaedro", del que ha remarcado que son "ocho caras iguales en importancia que encajan a la perfección".

Ha tenido el portavoz del Grupo Popular un recuerdo especial para la fallecida María Díaz Cañete, de quien ha dicho que "es alguien que va a estar para siempre", a quien ha descrito como "la chica de la sonrisa permanente", además de "la persona que mejor ha representado la Andalucía que Juanma quiere: la Andalucía del diálogo, la convivencia".

"Ha dejado para siempre su huella de servidora pública y de andaluza de luz", ha remachado su homenaje en este sentido, antes de recordar la institución de un premio anual con su nombre y que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha querido que en su primera edición recayera en Save the Children.