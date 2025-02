Más de un centenar de personas claman en Pontevedra contra el "expolio de la tierra" y piden un plan eólico "justo"

PONTEVEDRA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas se han concentrado en Pontevedra para denunciar que el nuevo plan eólico anunciado por la Xunta es un "fraude" con el que "reafirmar su voluntad clara e inequívoca de burlar las decisiones judiciales y esquivar las paralizaciones cautelares de proyectos eólicos".

En la protesta, convocada por la coordinadora Eólica Así Non, celebrada este domingo en la Praza da Peregrina han participado colectivos vecinales afectados por polígonos eólicos proyectados en el Monte Castrove, el Monte Xiabre, la Serra do Suído y la dorsal de O Morrazo.

Así, han contado con el apoyo de la Asociación pola defensa da ría de Ponteverda (Apdr) y han estado presentes el diputado del BNG en el Parlamento gallego Luís Bará; el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; el portavoz municipal del BNG en Cerdedo-Cotobade, Ernesto Figueira; y, entre otros, el portavoz socialista en Poio, Gregorio Agís.

Los participantes en la protesta han portado diferentes pancartas con lemas como: "Eólica si pero non así", "Non ao parque eólico do Castrove", "Non ao espolio dos nosos montes", "SOS Caroi" y "Nin espolio nin depredación, enerxía eólica sustentábel, xusta e galega".

Durante la concentración se han coreado consignas como 'Os montes son nosos e non dos mafiosos', 'Enerxía galega, ganancia madrileña' y 'Coa nosa terra non se xoga'.

Eólica Así Non ha rechazado la tramitación de un nuevo plan eólico por parte del Gobierno gallego "sin suspender antes todos los proyectos eólicos y líneas de evacuación que se encuentran en tramitación, o que fueron autorizados recientemente y no ejecutados".

Para los colectivos que integran la plataforma, una nueva planificación del sector tendrá que "venir de la mano de una necesaria moratoria de las instalaciones eólicas" tramitadas o pendientes de ejecución.

Además, han acusado a la Xunta de "censura y represión" al anunciar que "excluirá de las mesas de diálogo social a las organizaciones ecologistas y a todas aquellas entidades vecinales y sindicales críticas con el expolio eólico del país".

También ha calificado al Ejecutivo autonómico de "autoritario" y de mostrar "de modo repulsivo e inmoral" su ofensiva contra los tribunales que detienen cautelarmente "aquellos proyectos eólicos que muestran indicios de ilegalidad".

Frente al "alarde de su política de la imposición" que "deja totalmente indefensas a las poblaciones afectadas por esta invasión eólica", el manifiesto de Eólica Así Non ha criticado que la Xunta "les concede a las eléctricas el derecho a volver a tramitar docenas de proyectos eólicos que ahora están paralizados cautelarmente".

COLECTIVOS AFECTADOS

En representación de Eólica Así Non, Lúa Gándara ha adelantado que próximamente se pondrá en marcha un 'crowdfunding' para reunir fondos con los que afrontar la lucha social contra los aerogeneradores proyectados en el Monte Castrove, donde se ha reducido de cuatro a tres el número de proyectos.

Los vecinos afectados están reuniendo documentación histórica con la que probar la existencia de un Camino Real entre los monasterios de Poio y Armenteira.

En el caso de O Suído, Javier Blanco ha explicado que hay nueve parques eólicos proyectados que suman unos 200 molinos, aunque actualmente el polígono de Carballoso se encuentra paralizado ante los informes negativos de las autoridades medioambientales.

Además, en esa zona está "pendiente de alegaciones" la creación de la mina de litio de Doade, perteneciente a la localidad ourensana de Beariz, que abarcaría también municipios pontevedreses limítrofes.

A la concentración en Pontevedra se han sumado representantes de colectivos de O Morrazo que, posteriormente, se han reunido ante el ayuntamiento de Marín. "Es el tercer intento para instalar parques eólicos en esta zona", ha precisado Ramón Millán en declaraciones a Europa Press.

Se trata de una "amenaza muy potente", ha añadido, que "perjudica" a una población de unos 88.000 habitantes por la "escasa distancia" con respecto a los núcleos habitados.