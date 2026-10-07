Más Madrid propone que Ada Colau sea la candidata de Frente Amplio al 29N y encabece la lista por Barcelona

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García (c), y la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (d), durante un acto de los Comuns, Más Madrid, IU y Sumar, a 30 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha propuesto a las organizaciones de Frente Amplio que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau sea la candidata a la Presidencia del Gobierno en las elecciones anticipadas del 29N y que encabece la lista por la circunscripción de Barcelona.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes de la formación madrileña para desgranar que esta propuesta responde a los "principios de territorialidad, generosidad y funcionamiento confederal sobre los que llevan meses trabajando las distintas fuerzas que conformamos el Frente Amplio".

Este movimiento se produce después de que la ejecutiva de Más Madrid acordara que el partido tendría que liderar y confeccionar la lista a las generales por la capital. No obstante, esta propuesta implica que su líder y ministra de Sanidad, Mónica García, no aspira a ser la candidata a la Presidencia pese a que había sonado con fuerza durante estos días como posible cabeza de lista.

García ha insistido durante estas fechas que estaba a disposición de lo que decidieran las organizaciones políticas de Frente Amplio, que han intensificado los contactos para tratar de proclamar un candidato a las generales durante esta semana. No obstante, cabe recordar que la titular de Sanidad fue proclamada como candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas en 2027.

MOVIMIENTO HISTÓRICO PROPONER UNA CANDIDATA POR BARCELONA

En Más Madrid proclaman que las organizaciones territoriales defienden que un "verdadero Frente Amplio debe construirse desde el respeto al arraigo y la autonomía de cada fuerza en su territorio". Al respecto, destacan que desde la "generosidad" proponen que Ada Colau sea la candidata a la Presidencia desde Barcelona, como parte de una "candidatura coral" que "respete la pluralidad territorial" del Frente Amplio.

"A través de esta iniciativa histórica en la configuración territorial española, Más Madrid, en su convencimiento por una apuesta confederal de los territorios que componen el país, cede la candidatura a la presidencia del Gobierno a Barcelona", ha agregado el partido madrileño.

Precisamente Colau era otra figura que había emergido con fuerza en el debate sobre la candidatura y ella misma desveló ayer que se le había propuesto liderar Frente Amplio, aunque sostenía que lo principal en esta alianza no iba de nombres sino de articular una candidatura amplia de la izquierda alternativa, siendo partidaria de incluir en este proyecto a Podemos.

EL PERFIL DE COLAU FACILITA ACERCAMIENTO CON PODEMOS

Fuentes internas del espacio consideran que el perfil de Colau es más potente para unos comicios donde la cuestión de la vivienda es uno de los ejes centrales de la campaña. Además, exponen que el tener un perfil que no ha estado vinculado al Gobierno puede ser una virtud, que tiene tirón electoral en las grandes ciudades y que facilita las opciones de poder conseguir un acuerdo electoral con Podemos.

La formación morada mantiene fuerte distancia con los partidos de Sumar, tras la ruptura estatal de finales de 2023, y ha planteado como condición para una candidatura de unidad celebrar unas primarias abiertas el 14 y 15 de octubre para elegir al cabeza de lista, proceso al que se presentará Irene Montero.

En contraposición, dichas fuentes vinculadas a Frente Amplio consideraban que la titular de Sanidad daba un mensaje diferente a los 'morados', debido a las discrepancias que han protagonizado Podemos y Más Madrid en el pasado.

En todo caso, el partido madrileño ha insistido en que quiere tener el control de la lista por la circunscripción de Madrid y reservar los primeros puestos a sus referentes, entre los que han sonado el edil en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Fernández Rubiño, la actual diputada en el Congreso, Tesh Sidi, y el portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado.

IU PROCLAMABA QUE IBA A JUGAR SU PAPEL EN ELEGIR AL CANDIDATO

Mientras, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, se ha mostrado abierto a que el partido 'morado' pueda formar parte de este nuevo proyecto, al recalcar que ofrecen Frente Amplio a "toda organización política de la izquierda transformadora" para conformar un "bloque histórico" que determine el futuro del país.

Durante la reunión de la Coordinadora Federal de IU, su máximo órgano de dirección, Maíllo ha presentado su borrador de informe político donde proclamaba que su formación iba a jugar su papel "sin complejos ni límites" en la elección del candidato de Frente Amplio.