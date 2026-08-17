Matan a tiros en plena calle de Isla Cristina (Huelva) a dos mujeres, una embarazada, y a un menor

Archivo - Uno de los familiares del presunto asesino de El Torrejón (Huelva) detenido en Isla Cristina. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ISLA CRISTINA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

Tres personas --una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, otra mujer de 62 años y un menor de 16-- han muerto este domingo como consecuencia de un tiroteo registrado en la barriada de El Rocío de Isla Cristina (Huelva), que podría estar relacionado con el que acabó con un hombre muerto y otro herido en 2024 en la barrida de El Torrejón de Huelva capital.

Según ha indicado la Guardia Civil a Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 22,00 horas de este domingo cuando dos personas llegaron hasta la zona en una motocicleta y uno de ellos abrió fuego contra varias personas que se encontraban en la vía pública, con un "arma larga".

Como consecuencia tres personas han fallecido. Se trata de una mujer de 39 años y embarazada de ocho meses, otra mujer de 62 años y un menor de 16. Asimismo, el suceso, ha adelantado por el diario Huelva Información, se ha saldado también con dos heridos, uno leve y otro grave, que se trata de una persona de 18 años. Sobre estos hechos se ha decretado el secreto de sumario.

Según detalla la Guardia Civil, las dos mujeres fallecidas son la suegra y la hermana de 'El Baba', el presunto autor de un tiroteo registrado en esta zona en septiembre de 2024 que se saldó con una persona fallecida. Además, el herido grave es su sobrino.

Asimismo, los agentes informan de que se trata de un "ajuste de cuentas" que está relacionado con los últimos tiroteos registrados en la zona, aunque no se descarta "ninguna hipótesis". En cuanto al menor fallecido, según la Benemérita, no guarda relación con las dos mujeres fallecidas y tampoco tendría nada que ver con el supuesto ajuste de cuentas.

La Guardia Civil ha activado un amplio dispositivo de seguridad y búsqueda para la localización de los supuestos autores y ha recordado que "cualquier dato se puede aportar de forma confidencial" a través del teléfono 062 o en cualquier dependencia de la Guardia Civil.

LOS HECHOS DE EL TORREJÓN EN 2024

El 10 de septiembre de 2024 una persona falleció y otras dos resultaron heridas de diferente consideración durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital. El presunto autor de los hechos, conocido como 'El Baba' fue detenido días después en Gijón, donde el Juzgado número 3 del municipio asturiano decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato.

La detención produjo, según indicó el Instituto Armado, por poner "en grave riesgo a la población" y "amenazar" a los vecinos desde una azotea durante la noche, llegando a realizar "disparos intimidatorios". Asimismo, este juzgado asturiano se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, que es el que ha llevado la investigación de los hechos, y el que continuará con la causa.

Al hombre se le buscaba por los disparos que terminaron con la vida de un hombre y con dos heridos que tuvieron que ser trasladado al hospital. En concreto, 112 recibió sobre las 14,10 del 10 de septiembre de 2024 horas una docena de llamadas de vecinos del barrio alertando de lo que parecía ser un tiroteo en la plaza Violeta de El Torrejón.

Por ello, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Huelva, la Policía Nacional, así como los servicios sanitarios. De este modo, la Policía Nacional informó de la muerte de una persona y confirmó posteriormente que otras dos habían resultado heridas.

Los vecinos de la barriada de El Torrejón alertaron también en la madrugada del 15 de septiembre que habían escuchado un nuevo "tiroteo", después de la reyerta. El teléfono del 112 recibió varias llamadas de vecinos que aseguraban "haber escuchado un ruido que parecían disparos que provenía de la calle Gladiolo".

MÁS SUCESOS EN ISLA TRAS LOS HECHOS DE 2024

Tras esto, se han producido otros tiroteos en Isla Cristina relacionados con estos hechos de 2024. En concreto, en mayo de 2025 la Guardia Civil llevó a cabo en Isla Cristina una operación en la que fueron detenidas tres personas, entre ellos un menor de edad, familiares del acusado por la muerte de un hombre en barrio de El Torrejón, en la capital en septiembre de 2024.

Así las cosas, la Guardia Civil llevó a cabo en Isla Cristina una operación en la que fueron detenidas tres personas, entre ellos un menor de edad, familiares del acusado por la muerte en El Torrejón, en la capital en septiembre de 2024. La detención produjo, según indicó el Instituto Armado, por poner "en grave riesgo a la población" y "amenazar" a los vecinos desde una azotea durante la noche, llegando a realizar "disparos intimidatorios".

Por ello, fueron detenidos por un presunto delito de tenencia ilícita de armas y otro delito contra la seguridad colectiva y en la operación se intervinieron dos escopetas y una pistola, munición de diverso calibre y más de 58.000 euros en efectivo. A pesar de ello, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte (Huelva), en funciones de guardia, acordó la puesta en libertad provisional de los dos adultos detenidos.

La Guardia Civil explicó que esto tendría relación con lo ocurrido en septiembre de 2024 en la barriada de El Torrejón, cuando a causa de una discusión "por rencillas familiares" un hombre murió y otro resultó herido con arma de fuego, lo que desencadenó "un conflicto abierto entre los dos clanes, llegando incluso la familia del fallecido a ofrecer una recompensa de 50.000 euros por información válida que pudieran facilitar la localización la persona fugada".

De otro lado, un mes después de estos hechos, en junio de 2025, se produjo se produjo otro tiroteo en Isla Cristina en el que falleció una persona y otra resultó herida y que estaba también relacionado con los hechos de El Torrejón.