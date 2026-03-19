Matarella asevera que a Europa "le toca saber decir no" a la expansión de confictos "sin final a la vista", como Irán

El Rey Felipe VI saluda afectuosamente al presidente de la República Italiana, Sergio Matarella, tras su investidura como Doctor Honoris Causa de la USAL. - MANUEL LAYA / EUROPA PRESS

SALAMANCA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la República Italiana, Sergio Matarella, ha defendido este jueves en Salamanca la cooperación internacional en la gestión de las relaciones entre Estados y, con mención a la guerra en Irán, ha aseverado que a Europa "le toca saber decir no" a la expansión de conflictos.

Así se ha expresado Matarella en su discurso tras ser investido doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, en un acto que ha presidido el Rey Felipe VI, acompañado por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, y que se ha desarrollado en el Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad.

En su intervención, el jefe de Estado italiano ha advertido de las "violaciones sistemáticas de los derechos humanos, alentadas por los intentos de marginar a las Naciones Unidas", lo que lamenta que "debilita la eficacia del orden internacional y sus principios".

Esta situación considera que "ha favorecido, en última instancia, la actual tendencia contraria" al espíritu reflejado en la firma de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y "el resurgimiento de una creciente intolerancia hacia los acuerdos y los compromisos que de ellos se derivan".

Ante un entorno internacional en el que ve una amenaza de "sustitución" del modelo de cooperación multilateral en la gestión de las relaciones entre estados, con raíces en autores como Francisco de Vitoria, por "una visión contractualista basada en la competencia", ha enfatizado que a Europa le corresponde "decir no".

"Decir no a la expansión de los conflictos, a la inestabilidad perpetua con la multiplicación de frentes de crisis, como lo demuestran los dramáticos acontecimientos que, comenzando con el sangriento atentado terrorista de Hamás --sobre Israel, sitúan ahora a Irán, Líbano y toda la región del Golfo Pérsico en el centro de una crisis sin un final a la vista, con nefastas consecuencias para sus poblaciones", ha advertido.

Asimismo, ha señalado que desde el ataque ruso a Ucrania, "se ha intensificado la creencia de que la agresión puede practicarse con regularidad en las relaciones internacionales", lo que lleva a "una disminución de la atención y el compromiso con las crisis reales que azotan a las poblaciones del mundo", que ha recordado que son la "crisis climática" o las relativas a la alimentación, la energía, la demografía y la Sanidad.

"Europa encuentra su fundamento en la dignidad humana, la solidaridad y los valores cívicos. Éstos son pilares sólidos, con raíces profundas, cimentados por siglos de pensamiento ilustrado y una ética compartida", había reflexionado anteriormente Matarella.

Nacido en Palermo, en una familia de "tradición católica y antifascista", tras una brillante carrera como jurista y profesor de Derecho, Matarella desempeñó cargos ministeriales de Relaciones con el Parlamento, Educación y Defensa antes de pasar a ocupar un asiento como juez del Tribunal Constitucional italiano. En 2015 fue elegido presidente de la República Italiana y renovó en el cargo en 2022, por lo que se le ha destacado como un "árbitro sereno y garante moral de la democracia" en el país transalpino.

EL PROGRAMA ERASMUS

El jefe de Estado italiano ha repasado la "profunda relación" entre España e Italia, que como ha recordado se remonta al Imperio Romano y que ha repasado a lo largo de su discurso, hasta llegar al actual programa universitario europeo Erasmus, que permite que actualmente cursen estudios en Salamanca más de 300 italianos, y en el que cada año participan 15.000 jóvenes españoles y transalpinos.

En su intervención también ha repasado lazos culturales, literarios filosóficos, para lo que ha establecido paralelismos entre los escritores Miguel de Cervantes y Nicolás Maquiavelo; los juristas del siglo XVIII Gaspar Melchor de Jovellanos y Cesare Beccaria; los filósofos, represaliados respectivamente por el nazismo y el franquismo, Primo Levi y María Zambrano.

También ha mencionado las conexiones universitarias como las que ha fijado entre la Universidad de Salamanca y la de Nápoles, que se pusieron en marcha en el siglo XIII con pocos años de diferencia. Además, ha recordado que la institución partenopea hace dos años invistió como Doctor Honoris Causa al propio Felipe VI, en un acto que ha aseverado que guarda "entre los recuerdos más vívidos" de su mandato, iniciado en 2013.

Por su parte, el rector de la USAL, que ha ofrecido el discurso de cierre del acto en representación de la comunidad universitaria, ha destacado el perfil de Matarella, quien transita su segundo mandato como presidente de la República Italiana, como una figura que "representa una forma de liderazgo caracterizada por la serenidad institucional y por la defensa constante de los valores constitucionales".

Todo ello, ha matizado, "en tiempos marcados por tensiones internacionales y por la fragmentación política, usted ha recordado con serenidad que la cooperación entre naciones constituye una responsabilidad moral y que la fuerza del derecho debe prevalecer siempre sobre el derecho de la fuerza".

Corchado ha acudido también a las múltiples referencias del discurso de Matarella a las relaciones internacionales y a la Unión Europea, y ha coincidido con él en que "no es únicamente una construcción institucional o un mercado común" sino "una conversación milenaria sostenida por lenguas, tradiciones intelectuales y memorias compartidas". Por ello, advierte de que "cuando esa conversación se interrumpe, Europa se debilita".

"Al incorporar a nuestro claustro al Presidente de la República Italiana, reafirmamos que Italia no es solo un país amigo, es un país hermano", ha concluido el rector.

Entre las autoridades asistentes al acto ha estado la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el presidente de las Cortes, Carlos Pollán; y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, entre otros.

El catedrático de Filología Italiana de la USAL, Vicente González, ha ejercido como padrino del mandatario italiano y ha pronunciado la 'laudatio', el discurso de reconocimiento al nuevo 'Honoris Causa', en el que ha destacado que "en tiempos de fragilidad democrática y ruido constante", Matarella representa "una rara combinación de firmeza y decencia".

Por ello, ha continuado, la Universidad de Salamanca quiere reconocer "no sólo los méritos de una biografía ejemplar, de un pensamiento abierto y humanista", sino también "el valor de un estilo de liderazgo que dignifica la vida pública".

Entre las autoridades asistentes al acto ha estado la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el presidente de las Cortes, Carlos Pollán; y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

El acto ha concluido con la interpretación por parte de un coro universitario del himno académico 'Gaudeamus Igitur'.