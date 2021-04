El expresidente Uld Abdelaziz denuncia una campaña de "intoxicación" y niega las acusaciones de corrupción

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Mauritania Mohamed Uld Abdelaziz ha denunciado una campaña de "intoxicación" contra él y ha vuelto a rechazar las acusaciones de corrupción por las que está siendo interrogado, en relación con su mandato al frente del país entre 2009 y 2019.

Abdelaziz, que se ha negado a comparecer ante los jueces hasta la fecha, ha resaltado que "hay una campaña" en la prensa nacional e internacional para "incriminarle". "Cuando se acusa a alguien hay que hacerlo al máximo, hay que actuar al máximo para incriminarle, incluida la intoxicación", ha denunciado.

"No estoy implicado en las investigaciones, porque aquello de lo que se me acusa no me concierne. No son más que imaginaciones y calumnias de personas que tienen cuentas que arreglar conmigo porque luché contra ellos durante una década", ha apuntado, según ha informado la emisora Radio France Internationale.

En este sentido, ha resaltado que se trata de "parlamentarios, también de la oposición, que ahora están afiliados al sistema actual", en referencia al presidente, Mohamed Uld Ghazuani, su antiguo ministro de Defensa y 'delfín', que se ha distanciado de él desde su llegada al poder.

Uld Abdelaziz ha defendido además sus acciones durante sus diez años de mandato y ha denunciado casos de corrupción entre las nuevas autoridades y un deterioro de la situación en el país africano, tal y como ha recogido el diario mauritano 'Essirage'.

El exmandatario fue imputado en marzo por corrupción junto a otras diez personas, entre ellas dos ex primeros ministros y varios exministros, en el marco de una investigación por delitos presuntamente cometidos durante sus diez años al frente de Mauritania.

Las autoridades mauritanas prohibieron en septiembre de 2020 que Uld Abdelaziz abandonara la capital del país, Nuakchot, mientras esté en curso la investigación. El expresidente fue detenido en agosto y fue puesto en libertad condicional una semana después.

La comisión parlamentaria de investigación fue creada en enero de 2020 por el Parlamento y su objetivo es investigar las concesiones de contratos públicos y potenciales malversaciones entre otros en el sector petrolero. Aunque no podrá emitir condenas, sí podrá recomendar la apertura de procedimientos judiciales.

Uld Abdelaziz, quien accedió a la Presidencia mauritana tras ganar las elecciones en 2009 --un año después de encabezar un golpe de Estado y presidir el Alto Consejo de Estado durante un periodo de transición--, abandonó el cargo en 2019, tras la victoria de Uld Ghazuani en las elecciones, a las que concurrió con su apoyo.