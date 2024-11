Mazón insiste en que hubo un "apagón informativo" de la CHJ y niega que retrasara al CECOPI cuando llegó

Defiende que la alerta móvil fue una "decisión acertada" ante el riesgo de rotura de la presa de Forata

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reiterado que durante la DANA del pasado 29 de octubre hubo un "apagón informativo" por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) respecto a la crecida del barranco del Poyo, mientras ha remarcado que el organismo estatal sí informó sobre la situación de la presa de Forata y "por ese motivo y no otro" se envió la alerta masiva a la población a las 20.11 horas de ese día.

Además, ha querido dejar claro que cuando llegó esa tarde al Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), tras un trayecto en coche que "no fue fácil" por la situación del tráfico, "no fue necesario que nadie" le pusiera al corriente de la situación y no retrasó "ni un segundo las tareas que se llevaron a cabo".

Así lo ha recalcado durante su comparecencia en Les Corts para explicar la gestión de la DANA que ha arrasado el interior de la provincia de Valencia, con un balance de 216 fallecidos por el momento.

A lo largo de su discurso, Mazón ha insistido en sus críticas a la falta de avisos por parte de la CHJ sobre la situación del barranco del Poyo, con según él un "apagón informativo" durante dos horas y media al respecto entre las 16.13 y las 18.43 horas de ese día. "Nadie dijo nada", ha dicho.

En cualquier caso, ha querido dejar claro que el 29 de octubre mantuvo su agenda de 'president' "plenamente consciente de la situación" meteorológica, en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y que la Conselleria de Interior convocó a las 15 horas el CECOPI y lo constituyó a las 17 horas.

Respecto a la alerta masiva a los teléfonos móviles, ha subrayado que solo se envió por el riesgo de rotura de la presa de Forata y ha defendido que fue "una decisión acertada de la dirección de Emergencias y de todo el CECOPI y un ejemplo de que sí funcionó la coordinación entre administraciones".