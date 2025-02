Mazón: "No soy una víctima, soy un daño colateral de excusas del Gobierno para deshacerse de su responsabilidad"

Dice que "pecó de ingenuo" por creer que iba a recibir más ayuda del Estado

VALENCIA/MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha acusado al Gobierno de haber activado desde el pasado 29 de octubre, día de la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia, "una campaña para culpar" al Consell y a él "en particular" de esta catástrofe. "A pesar de ello quiero decir que, evidentemente, no soy una víctima, soy un daño colateral de las excusas del Gobierno para deshacerse de su responsabilidad", ha recalcado.

"Quiero explicar a todos ustedes la verdad de lo que ocurrió el 29 de octubre; no mi versión, sino la verdad. Quiero responder a las preguntas que se hacen todos los españoles respecto a la tragedia", ha manifestado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid.

Mazón, "118 días después" de la tragedia, ha afirmado que ha "permitido que se asienten tantos bulos" sin "defenderse" públicamente desde el 29 de octubre porque eso habría implicado dejar de centrarse en los valencianos: "Valencia siempre va a importar más que yo, todo mucho mas que yo, exclusivamente más que yo, me cueste lo que me cueste".

En general, ha admitido que la Generalitat cometió fallos, "pero no el 29 de octubre", y ha achacado la posición del Gobierno a "querer cobrarse la victoria política que no consiguieron en las urnas". "Ahora se me podrá decir que pequé de ingenuo, y lo acepto, y que tenía que haberme defendido desde el principio", ha manifestado.

En esta línea, ha garantizado que hace un "ejercicio de autocrítica" que no ha visto por parte del Gobierno. "No encontraré un juez más severo conmigo mismo que yo", ha recalcado, para reiterar que seguirá dando "todo tipo de explicaciones en sede parlamentaria y ante los medios".

"He depurado responsabilidades políticas, remodelando el gobierno en tiempo récord, y he puesto en marcha todos los recursos disponibles. Esta tragedia nos ha cambiado la vida no solo en lo político también en lo personal. A mí desde luego, y para siempre", ha recalcado.

CRÍTICAS A AEMET Y A LA CHJ

En su discurso, Mazón ha cargado contra la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la previsión y la información que transmitieron del barranco del Poyo.

Además, ha negado que estuviera incomunicado durante aquella tarde, ya que ha sostenido que recibió o realizó 16 llamadas, o que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) le estuviera esperando para enviar el mensaje de alerta a la población.

Según ha denunciado, son dos "mantras criminales" que ha achacado a una "campaña" orquestada por el Gobierno: "No es la primera vez que ocurre algo así. La izquierda en este país se ha especializado en instrumentalizar el dolor provocado por una tragedia para obtener réditos políticos. Ocurrió con el Prestige, con los atentados del 11M, con la pandemia y ahora con las riadas. Construyen un relato falso y utilizan todos sus terminales mediáticos para asentarlo; un relato que se construye como si fuera un muro, en lugar de con ladrillos y morteros con mentiras y manipulación, con decenas de bulos, medias verdades y falsedades"

Respecto a Aemet, ha asegurado que la previsión de ese día era de "una gota fría idéntica a las que vive cada año la Comunitat". Según ha expuesto, la "previsión fallida" fue de 180 litros acumulados durante doce horas con una probabilidad entre el 40 y el 70%, cuando fue "cuatro veces mayor".

"Emergencias actuó a partir de toda esa información el día anterior, y el 29 de octubre se lanzaron avisos a la población aproximadamente cada dos horas pidiendo prudencia. A partir de ahí, se fueron tomando decisiones, pero llegaron a caer 800 litros. Lo que ocurrió fue una pesadilla inabarcable", ha explicado.

Mientras tanto, ha acusado a la CHJ de no tener "ni la más mínima idea de qué estaba ocurriendo, ni mucho menos en tiempo real", ya que ha afirmado que su presidente, Miguel Polo, dio el "primer aviso" a las 18.43 horas "por e-mail, cuando es miembro del Cecopi, donde estuvo a través de un plasma porque nunca llegó presencialmente".

ES-ALERT

Sobre el mensaje ES-alert enviado a las 20.11 horas, ha señalado que es una decisión que depende del Cecopi, "que tiene un comité de dirección conjunto" y del que no es miembro "ningún presidente de ninguna comunidad ni el presidente del Gobierno" porque "la autoridad es de un rango menor".

"¿Por qué no se alertó a la población a tiempo? La explicación es muy sencilla: porque no sabíamos que el barranco se estaba desbordando", ha señalado, para reiterar que "toda la atención" del Cecopi estaba puesta sobre la posible rotura de la presa de Forata.

Ha explicado que los técnicos del Cecopi debatieron el contenido del ES-alert, que "solo se había utilizado una vez" en España, "siendo conscientes que quedaban 13 horas" para la posible rotura. "El problema es que a las ocho de la tarde el secretario de Estado llama desde Colombia para decir que se podía romper en cualquier momento", ha repetido.

Mazón ha reprochado a la CHJ que "no dijera ni media palabra" respecto al barranco del Poyo "a pesar de ser su obligación por ley". "No solo no avisaron: al día siguiente borraron los datos de su web y hasta que los medios no les acosaron no los volvieron a hacer públicos. Así se escribe la historia", ha apuntado, y ha mostrado un documento de los avisos de la CHJ y sus "dos horas y media de completo silencio" hasta las 18.43.

AUMENTAR EL NIVEL DE EMERGENCIA

Sobre por qué no pidió pasar del nivel 2 a 3 de emergencia, ha explicado que "en el caso de la Generalitat fue porque ninguno de los técnicos que estaban al frente de la emergencia lo consideró necesario" y porque confiaban en que el Gobierno colaborara "al máximo".

Por contra, ha sostenido que el Gobierno "retrasó" el envío de ayuda y efectivos porque "desde el 30 de octubre decidieron que lo que suceda en la provincia de Valencia no es la mayor catástrofe natural en la historia reciente, sino un tablero juego político en el que debilitar a su rival". Ha denunciado que "todas sus decisiones" han sido "de manera medida, fría y calculada" para "perjudicar a la Generalitat": "El 'si quieren ayuda que la pidan' significa ojalá se equivoquen mientras miremos. Es inenarrable".

"Confiamos en que el Gobierno colaborara al máximo y enviara ayuda lo más rápidamente. Yo mismo me arrastré de forma casi obscena para que la colaboración fuera total. Mientras yo les imploraba colaboración y recursos con la mejor de mis sonrisas, ellos pagaban la mejor campaña de publicidad online contra mi".

Por todo ello, se ha preguntado si "alguien cree que hubiera sido adecuado ceder el mando de la emergencia a aquellos que activan recursos con el objetivo de perjudicar a la Generalitat": "¿Era el momento de que la Generalitat también arrojara la toalla ante los valencianos?".

Y ha acusado al Gobierno de creer que la dana es una "batalla política PP-PSOE en lugar de "una desgracia de españoles que viven en Valencia". "El desgaste político no nos importa nada; que me lo digan a mi", ha agregado.

Otros "bulos" que ha querido desmentir son la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias, que "solo existía en un papel", que pidiera militares "a cuentagotas", que rechazara ayuda de otras comunidades o que el Consell haya borrado los documentos del Cecopi "que no existen".

En cuanto a la recuperación, ha destacado la movilización de 1.800 millones de euros y el pago de "más del 41%" de las ayudas solicitadas mientras "el Gobierno sigue anclado en un 7%".

Por otro lado, ha celebrado haber "eliminado la maldita Ley de la Huerta de 2016, un "engendro normativo" que "impidió la imprescindible obra de encauzamiento del barranco del Poyo", con lo que "el Gobierno ya no tiene excusas".