McCarthy confirma que no se presentará de nuevo como candidato a la Presidencia de la Cámara de Representantes de EEUU

El expresidente de la Cámara Baja critica a los republicanos que han votado a favor de la moción: "No son conservadores"



MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy ha confirmado este martes que no se presentará de nuevo como candidato al cargo, después de que la Cámara Baja le haya destituido del cargo en una histórica moción de censura.

"No volveré a presentarme a la Presidencia de la Cámara. Puede que hoy haya perdido una votación, pero he luchado por lo que creo, y creo en Estados Unidos. Ha sido un honor servir (al país)", ha declarado el miembro del Partido Republicano.

McCarthy ha aseverado que no se arrepiente de haber negociado ni de "elegir la gobernanza frente al agravio": "Es mi responsabilidad, es mi trabajo. No me arrepiento de haber negociado. Nuestro Gobierno está diseñado para encontrar acuerdos. No me arrepiento de mis esfuerzos por crear coaliciones y encontrar soluciones", ha manifestado.

El legislador californiano, que ha asegurado que deja el cargo con un "sentimiento de orgullo, logro y optimismo", ha indicado que "se arriesgó por los estadounidenses" porque "no podía mirar a las tropas a los ojos y decirles que no les pagaría", en referencia al proyecto de ley que aplaza la parálisis presupuestaria y mantendrá abierto el Gobierno hasta el 17 de noviembre.

El cierre de Gobierno supondría la paralización de las agencias federales, que dejarían de recibir financiación y los funcionarias recibirían con retraso sus nóminas, entre otras consecuencias. La disputa respecto a los presupuestos llega por las diferencias entre el ala dura de los republicanos, que piden reducir gastos sociales y la financiación a Ucrania, al mismo tiempo que se fortalecen los gastos en seguridad fronteriza.

La moción ha sido aprobada este martes con 216 votos a favor frente a 210 en contra después de que el representante republicano por Florida Matt Gaetz elevase la propuesta, con el apoyo del ala más conservadora del partido, acusando a McCarthy de actuar de manera encubierta al servicio del Partido Demócrata.

MCCARTHY ARREMETE CONTRA LOS REPUBLICANOS DEL ALA DURA

McCarthy ha criticado a Gaetz, que encabezaba la iniciativa para su destitución, señalando que la moción "no tenía nada que ver con el gasto", sino que era "algo personal" y "trataba de llamar la atención". Pero también ha arremetido contra los otros siete republicanos que se han unido a Gaetz en el voto por su salida del cargo.

"Votaron en contra del mayor recorte de la historia que el Congreso haya votado jamás. Votaron en contra de los requisitos laborales. Votaron en contra de la seguridad fronteriza. No son conservadores y no tienen derecho a tener el título (de republicanos)", ha expresado.

Poco después, Gaetz ha rechazado en declaraciones a los medios estadounidenses los comentarios del que fuera presidente de la Cámara de Representantes, insistiendo en que su iniciativa se ha debido al desempeño laboral de McCarthy y no por interés personal.