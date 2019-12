McDonald's dice que "se sabía" que la máquina que causó la muerte de los jóvenes en Perú daba problemas un día antes

Publicado 22/12/2019 2:34:52 CET

Según la franquicia, los encargados de la tienda no avisaron a mantenimiento

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Carlos Andrade, el director general de Arcos Dorados, operadora de McDonald's en Perú, ha explicado este sábado que "se sabía" que la máquina que causó la muerte de dos trabajadores en uno de sus locales en Lima daba problemas "por lo menos 24 horas antes", pero que los encargados de la tienda no avisaron a mantenimiento.

"Por lo menos 24 horas antes ya se sabía que la máquina estaba presentando problemas", ha precisado Andrade en una entrevista con el Canal N. "Y esa comunicación no escaló a las personas que tenía que llegar para que pudieran tomar una acción al respecto", ha agregado.

Según Andrade, lo que tendría haber sucedido es que los encargados del local comunicaran "inmediatamente" a la persona responsable del área de mantenimiento lo que ocurría con la máquina en cuestión para que la intervinieran. Además, "a nivel de restaurante, lo que debieron hacer es no utilizar la máquina, inclusive, desconectarla".

Sin embargo, el director general de Arcos Dorados ha insistido en que no puede explicar por qué los fallecidos y el equipo no tomaron las decisiones pertinentes. "Ellos debieron informar y tomar acciones inmediatas en el local. Esa máquina no se ha debido utilizar", ha zanjado.

En este contexto, preguntado sobre si la responsabilidad penal recaerá sobre el encargado del restaurante de comida rápida, ha precisado que sobre esa cuestión no tiene conocimiento.

"Eso es parte del proceso de investigación, las autoridades son las que van a determinar el nivel de responsabilidad que tiene cada uno", ha señalado.

Carlos Campos y Alexandra Porras, de 18 y 19 años, respectivamente, fallecieron el pasado domingo al recibir una descarga eléctrica mientras limpiaban la cocina del local, de acuerdo con la Policía de Perú. Su muerte ha provocado un gran malestar en medio del debate público sobre las condiciones laborales en Perú.