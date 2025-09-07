Medios terrestres y aéreos trabajan para sofocar un incendio forestal en Fuentidueña (Segovia) - INFORCYL

SEGOVIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de medios terrestres y aéreos trabajan para sofocar un incendio forestal originado este domingo en la localidad de Fuentidueña (Segovia) por un accidente, según datos de la plataforma de la Junta Inforcyl.

El incendio se originado a las 5.38 horas de este domingo, 7 de septiembre, cuando ha arrasado al menos 15 hectáreas de pasto. En el lugar se encuentran agentes medio ambientales, celadores, cuadrillas terrestres, autobombas, bulldozer, ELIF, BRIF y un helicóptero, además de bomberos externos al operativo de la Junta.

La causa probable del origen de este incendio es accidental.