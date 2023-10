Al menos 16 muertos y 31 desaparecidos tras un accidente de mina en la región de Karaganda (Kazajistán)

Archivo - HPAKANT, Aug. 15, 2023 -- Rescuers carry the body of a miner after the landslide at a jade mine in Hpakant, Myanmar's Kachin State, Aug. 15, 2023. A total of 19 bodies have been recovered until Tuesday afternoon following a landslide at a jade - Europa Press/Contacto/Myo Kyaw Soe - Archivo