Al menos 65 menores muertos en operaciones militares ejecutadas durante el Gobierno colombiano de Gustavo Petro

Archivo - Bandera de Colombia a media asta en Bogotá. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades colombianas han informado este miércoles de que al menos 65 menores de edad han perdido la vida durante operaciones militares contra grupos armados ilegales llevadas a cabo durante los últimos cuatro años, esto es, bajo la presidencia del mandatario Gustavo Petro.

Así lo ha confirmado el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, en declaraciones a los medios, precisando que las edades de esos aproximadamente 65 menores fallecidos están principalmente comprendidas entre los 14 y los 17 años.

Las principales zonas en que han tenido lugar estos decesos han sido en los departamentos de Guaviare, Arauca y Putumayo, según ha agregado Cortés.

El director de Medicina Legal ha realizado estas declaraciones en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas celebrada este miércoles, en el marco del cual, a su vez y por otra parte, el sociólogo y consultor en seguridad Hugo Acero Velásquez ha lamentado que en los últimos cinco años "no ha dejado de crecer la violencia homicida sin que exista una política clara para detener ese incremento".

"Pasamos de algo más de 11.300 homicidios en el año 2020 a cerca de 15.000 homicidios en el año 2025", lo que implica, según ha explicado, un aumento de unos 4.500 casos al año.

Acusando así este "crecimiento permanente de la violencia homicida" en el país durante los últimos cinco años, Acero ha augurado que a lo largo del presente 2026 la misma "se va a seguir incrementando", por lo que ha apelado a la "responsabilidad estatal en cabeza del presidente, de los gobernadores, alcaldes y demás autoridades de seguridad y justicia" para lograr reducirla.