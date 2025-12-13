Al menos dos ciudadanos rusos muertos tras un ataque con drones ucranianos en la región de Sarátov (Rusia)

RUSSIA, TVER - DECEMBER 12, 2025: The site of an explosion in an apartment building after an Armed Forces of Ukraine drone was downed by Russian Air Defence systems. Seven people, including a child, sustained injuries and were taken to a hospital - Europa Press/Contacto/Dmitry Boikov

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han fallecido este sábado en la región rusa de Sarátov tras un ataque de vehículos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que también ha provocado daños en una refinería de petróleo de la zona.

"Varios apartamentos de un edificio residencial resultaron dañados como consecuencia del ataque con drones. Todos los servicios de emergencia involucrados en la limpieza se encuentran en el lugar. Dos personas fallecieron. Nuestras condolencias a las familias y amigos. Se les brindará todo el apoyo necesario", ha notificado el gobernador de la región, Roman Busargin, en su canal de Telegram.

Previamente había informado de la amenaza de drones ucranianos. "Es posible que se hayan instalado sistemas de alerta locales en las zonas de posible amenaza. Todos los servicios de emergencia están en alerta máxima", ha indicado.

En este bombardeo, ha sido alcanzada una refinería de petróleo según ha asegurado el responsable del centro de lucha contra la desinformación del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Andri Kovalenko, también en Telegram. Las autoridades rusas no han confirmado este hecho.

El Kremlin ha prometido "todo el apoyo necesario" a las personas afectadas por el ataque para reparar los daños materiales, para lo cual la administración municipal irá "puerta por puerta" preguntando a los vecinos.

Asimismo, han informado que una guardería y una clínica sanitaria han sido alcanzadas por los drones ucranianos, sin embargo en el momento del ataque no había nadie en ninguno de los dos edificios.

RUSIA DESTRUYE 41 DRONES, 28 EN SARÁTOV

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que ha interceptado y destruido 41 drones ucranianos a lo largo de la noche, la mayoría de ellos, 28 vehículos no tripulados, en la región de Sarátov.

En el resto de regiones, las fuerzas militares rusas han derribado cuatro aparatos en Voronezh, otros cuatro en Rostov, dos drones más en la región de Bélgorod, otros dos sobre Crimea y un último vehículo no tripulado en la región de Volgogrado.

El ataque sobre Sarátov ha tenido lugar pocas horas más tarde del incendio provocado en un buque turco que se encontraba amarrado en el puerto de Chornomorsk, ubicado en la región ucraniana de Odesa, tras un bombardeo con drones y misiles perpetrado por las fuerzas rusas contra la infraestructura portuaria del mar Negro.

Igualmente, este viernes los países de la Unión Europea han inmovilizado de manera indefinida los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados en suelo de la Unión Europea.