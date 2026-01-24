Al menos un muerto y cuatro heridos tras un ataque masivo de Rusia en Kiev (Ucrania)

January 10, 2026, Kyiv, Ukraine: A damaged residential building seen with traces of fire after Russian drone-and-missile attack. Russian strikes on the capital and its suburbs killed at least three people, Kyiv's Mayor said. According to the Mayor, reside - Europa Press/Contacto/Aleksandr Gusev

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas de distinta consideración como consecuencia de un ataque masivo perpetrado por las Fuerzas Armadas rusas sobre la capital ucraniana, Kiev, durante la madrugada de este sábado, según han informado las autoridades locales.

"Hasta el momento se tiene conocimiento de un fallecido y cuatro heridos. Tres de los heridos fueron hospitalizados por los médicos. En la margen izquierda de la capital hay interrupciones en el suministro de calefacción y agua", ha reportado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en un mensaje difundido a través de Telegram.

Las primeras explosiones fueron registradas en torno a la 01.20 horas (hora local) y se sucedieron durante aproximadamente una hora, según corresponsales del diario ucraniano 'Kyiv Independent', que reportaron además la detección de un misil balístico.

En paralelo, la Fuerza Aérea ucraniana denunció que la capital estaba siendo atacada con drones rusos, instando a la población a permanecer en sus hogares y refugios, mientras que el propio Klitschko, daba a conocer los primeros impactos en edificios no residenciales en los barrios de Desnianski y Holosiivski. "Kiev está bajo un ataque masivo del enemigo", alertaba el alcalde poco después de la medianoche del viernes al sábado.

Entre la infraestructura afectada, se encuentran un edificio de oficinas y varios garajes, que comenzaron a arder como consecuencia de los impactos. Fruto de la caída de escombros, un camión cisterna de combustible que se encontraba estacionado en un aparcamiento también salió ardiendo.

Así las cosas, Klitschko emitió una primera solicitud de asistencia médica para el distrito de Darnitski y dio cuenta de los dos primeros heridos notificados en Dniprovski, hospitalizados ambos en estado grave.

Sucesivos impactos han afectado también a un centro médico privado, así como a otros edificios residenciales de manera secundaria, reportándose exclusivamente daños en puertas y ventanas por la caída de escombros.

Una parte de la capital de Ucrania se ha quedado sin agua corriente ni calefacción como consecuencia del ataque ruso, según las autoridades locales.

ATAQUE CONTRA JÁRKOV

Por otro lado, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha reportado al menos otros 19 heridos como consecuencia de un ataque con drones en Járkov, en el este del país, que ha dejado además "destrucción e incendios en toda la ciudad", según ha hecho saber el alcalde, Igor Terejov.

Según el alcalde, Rusia ha empleado principalmente drones con carga explosiva para atacar la ciudad con 25 de estos aparatos durante dos horas y media.

En total, y según ha recopilado posteriormente el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, Rusia ha lanzado esta noche más de 370 drones de ataque y 21 misiles de diversos tipos contra Kiev y la región, así como las regiones de Sumy, Járkov y Chernígov.

"Debemos garantizar la plena implementación de todo lo acordado con el presidente (de EEUU) Donald Trump en Davos en cuestión de defensa aérea. Agradezco a todos los que ayudan a proteger vidas", ha indicado.

Estos ataques tienen lugar el mismo día en que ha dado comienzo la nueva ronda de negociaciones entre las delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra.

Todo ello, después de que Vitali Klitschko haya advertido este viernes de que la situación en la capital ucraniana por las últimas olas de bombardeos rusos es "extremadamente difícil", especialmente por los cortes de suministro eléctrico y calefacción, ha pronosticado que va a empeorar si los ataques continúan y, finalmente, ha repetido su encarecida recomendación de que la gente abandone la ciudad si está en posición de hacerlo.

El alcalde estima que, solo este mes, más de 600.000 personas han abandonado la ciudad --un número extraído a partir de las facturas de los teléfonos móviles de los residentes de la ciudad, según explicó en su momento al 'Kyiv Independent'-- aunque la administración regional no ha querido confirmar estas cifras.