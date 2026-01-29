Feijóo expone este viernes ante el PPE su 'no' a regularización de migrantes de Sánchez y sus condiciones para Mercosur

Archivo - El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber (I), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (D), en la clausura del congreso del Partido Popular Europeo (PPE), a 30 de abril de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra este viernes y sábado en Zagreb (Croacia) su rechazo a la regulación extraordinaria de migrantes que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y que los 'populares' ven contraria al pacto europeo de inmigración. Además, expondrá "las condiciones" del PP español para poder apoyar el acuerdo de Mercosur", según fuentes del PP.

En concreto, los líderes del PPE invitados por el presidente del PPE, Manfred Weber, y el primer ministro y presidente de la Unión Democrática Croata (HDZ), Andrej Plenkovic, se reunirán en Zagreb para debatir el papel de Europa el mundo "en estos tiempos de volatilidad geopolítica" y definir las prioridades del partido para 2026 en materias como el comercio, la agricultura, la seguridad o la inmigración.

Los populares europeos tratarán además --a petición del equipo de Feijóo-- la situación de Venezuela, con el PP como "nexo entre Europa y la causa de los venezolanos, de Edmundo González y de María Corina Machado una vez que el Gobierno de España ha renunciado a hacerlo", según fuentes de la formación.

MERCOSUR Y LA COMPETICIÓN CON VOX POR EL VOTO DEL CAMPO

Además, en la cumbre del PPE se defenderán los acuerdos comerciales siempre y cuando cuenten con cláusulas de protección que protejan a los agricultores y ganaderos españoles. De hecho, el PP ha presumido de liderar la aprobación --en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo-- de "las salvaguardias que protegen a los agricultores y refuerzan el seguimiento y control de productos como pedía Feijóo".

Estas salvaguardias recogen, entre otras cosas, la protección necesaria para los agricultores frente a una caída significativa de los precios. "La postura del presidente del PP sobre Mercosur es conocida: con garantías para los ganaderos y agricultores, sí; sin ellas, no", han recalcado fuentes próximas a Feijóo.

En las últimas semanas, el PP ha endurecido su posición sobre Mercosur ante las protestas de los agricultores españoles por la amenaza de importaciones sin controles estrictos, pero algunas voces en el partido también lo achacan a la competición con Vox por ese voto rural. La formación de Santiago Abascal ha cargado duramente contra Mercosur, que cree que llevará la "ruina" al campo español.

REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES EN CONTRA DE CRITERIOS DE LA UE

Además, la inmigración será otro de los grandes temas a tratar en Croacia, siempre desde el respeto al pacto migratorio y sin perder de vista "la preocupación" que, según fuentes del PP, genera en Europa la propuesta de regularización masiva de inmigrantes en España, que en todo caso debería guiarse "por criterios individualizados y condicionados que no convierta la ilegalidad en una forma de residencia".

En este sentido, Feijóo expondrá ante sus colegas del PPE que la regulación que pretende imponer Sánchez se hace dando la espalda al debate parlamentario y siguiendo criterios distintos de los fijados en la UE, según las mismas fuentes.

En concreto, el Consejo de Ministros aprobó el martes el inicio de la tramitación de urgencia de un real decreto para la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros que se encuentran en España, tras un pacto entre PSOE y Podemos. De este modo, el procedimiento no tendrá que pasar por el Parlamento, donde se encuentra varada la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretendía regular este proceso.

Este miércoles, en una entrevista en 'Antena 3', Feijóo ha asegurado que es una "irresponsabilidad" llevar a cabo la regularización. En concreto, ha apuntado que va "en contra" de "lo que están haciendo todos los socios de la Unión Europea, que están controlando la inmigración y en España abriendo al descontrol"; también del Pacto europeo de Migración y Asilo; porque "provoca un efecto llamada evidente"; y "porque entrar de forma ilegal en España no puede ser la alfombra roja para obtener la residencia legal en España".

Tras recalcar que "no es el momento de la regularización masiva e incondicional", ha defendido una "regularización individual", sometida a un contrato de trabajo, con un "compromiso de integración" social en España y sin antecedentes, no solo penales, sino también policiales.

ENCUENTROS CON MERZ Y MITSOTAKIS, ENTRE OTROS

Además, el cónclave de líderes europeos también servirá para debatir sobre seguridad, buscando avances para reconocer a la policía como profesión de riesgo, y la defensa del Estado de derecho dentro y fuera de nuestras fronteras, han añadido fuentes del PP.

Durante estas dos jornadas de trabajo, el presidente del PP tiene previsto tener encuentros con el el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis; el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic; y con el primer ministro de Polonia; Donald Tusk; el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides; el vicepresidente de Italia, Antonio Tajani y el vice primer ministro de Bélgica Vincent Van Peteghem.