El PP ve "incomprensible" que Vox vote contra las salvaguardas del acuerdo de Mercosur que "protegen" el campo español

Archivo - El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, durante una entrevista para Europa Press, en la sede del Partido Popular, a 23 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Alberto Nadal es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empre - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha calificado de "incomprensible" este martes que Vox vote en contra de las salvaguardas del acuerdo de Mercosur que "protegen" el campo español.

En concreto, el pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde a las cláusulas de salvaguarda agrícolas pactadas con los 27 y con Bruselas como condición para desbloquear la firma del acuerdo de libre comercio con los países de Mercosur, un pacto que podrá entrar en vigor de manera provisional en los próximos meses si así lo decide el Ejecutivo comunitario tras lograr la firma el pasado enero.

Las medidas están diseñadas para reforzar la protección del campo europeo ante potenciales distorsiones graves causadas por la apertura al mercado del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) en sectores como las aves de corral, la carne de vacuno, los huevos, los cítricos y el azúcar.

"BUENA NOTICIA PARA EL CAMPO"

Tras aprobar la Eurocámara las salvaguardas agrícolas, Nadal ha afirmado que se trata de una "buena noticia para el campo". Además, ha destacado que el Partido Popular Europeo (PPE) haya conseguido que se aprueben, recordando que era una de las "condiciones" que exigían para poner a los agricultores españoles en "igualdad".

"Incomprensible Vox votando contra la protección de nuestro campo. El PP obtiene cosas concretas", ha afirmado el responsable económico del Partido Popular en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Después de que el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, haya acusado a PP y PSOE de consumar "su traición al campo español aprobando la estafa de las salvaguardas", la vicesecretaria de Sectorial del PP, Alma Ezcurra, le ha afeado que no cuente que "el grupo de Meloni y los patriotas checos, daneses y austríacos han votado a favor de las salvaguardas" "¿Vox considera a sus propios socios enemigos del campo español?", se ha preguntado en la misma red social.

Por su parte, la eurodiputada del PP y exconsejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, ha asegurado que "estafa es dar lecciones sin haber pisado el campo" o "votar en contra de la primera salvaguarda exprés que aprueba Europa". A su juicio, defender a los agricultores y ganaderos "es demostrarlo con hechos y soluciones". "Todo lo demás es una estafa", ha resaltado.

PROTESTA ESTE MIÉRCOLES POR MERCOSUR

Este miércoles, miles de agricultores y ganaderos de toda España, convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), protestarán y se concentrarán en Madrid para mostrar su descontento por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, actualmente paralizado por Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En concreto, está previsto que desde primera hora de este miércoles, Madrid reciba la visita de unos 500 tractores, menos de los 1.500 previstos inicialmente por los organizadores, que llegarán divididos en cinco columnas que llegarán desde Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey en la Comunidad de Madrid, así como desde la manchega Guadalajara y desde la segoviana El Espinar.

Así, los organizadores han avanzado que ya se pusieron en marcha ayer tractores desde distintas regiones como Castilla y León o Galicia para llegar mañana a Madrid, mientras que se prevé que hasta la capital lleguen agricultores y ganaderos de toda España.