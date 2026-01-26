Torres sostiene que "hay que pelear ahora" para que Canarias "salga bien parada" del acuerdo con Mercosur

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofrece una rueda de prensa, en el Palacio de La Moncloa, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Se trata del primer encuentro entre el presidente del Gobiern - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que "hay que pelear ahora" para que Canarias "salga bien parada" del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, en un momento que ha calificado de "trascendental" para proteger los intereses del sector agrícola y ganadero del archipiélago.

Torres se ha pronunciado así en una entrevista en Radio Televisión Canaria, tras las críticas y concentraciones expresadas por agricultores y ganaderos de la Comunidad ante la posibilidad de no poder competir en igualdad de condiciones con los productos procedentes de Mercosur, después de que el Parlamento Europeo haya acordado remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por dudas sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario.

El ministro ha recordado que se trata de un acuerdo "en el que se ha trabajado durante más de veinte años" y que cuenta con "controles suficientes", aunque ha asegurado que el Gobierno "está abierto" a introducir mejoras y nuevas condiciones específicas para las regiones ultraperiféricas.

En este sentido, Torres ha subrayado la importancia de mantener la singularidad del archipiélago a través de instrumentos como el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei), cuyo mantenimiento y refuerzo económico ha defendido tanto ante el Gobierno de España como ante el Ejecutivo autonómico. Además, ha indicado que existe una propuesta para incrementar la dotación presupuestaria de este programa.

Asimismo, ha explicado que se está negociando un plan plurianual que contemple medidas de apoyo para la pesca, la agricultura y la ganadería, y ha recordado que se ha reunido con representantes de estos sectores para elevar sus demandas a las instituciones europeas desde el Ministerio de Política Territorial.

Por último, Torres ha advertido además de que el actual contexto político en la Comisión Europea, surgida de las últimas elecciones, añade dificultad a la negociación, en un escenario marcado por el "crecimiento de la ultraderecha", a la que ha atribuido planteamientos "centralizadores". "Es ahora cuando hay que dar la batalla para que en los próximos años Canarias salga bien parada de esta negociación", ha concluido.