VÍDEO: Tractoradas recorren Extremadura contra Mercosur y la PAC: "Estamos ahogados"

Varias tractoradas han recorrido diversas carreteras extremeñas en marchas lentas para mostrar su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y a la nueva Política Agraria Común (PAC). Unas medidas que, según el sector, están "destruyendo" el campo.

Así lo ha manifestado en uno de los puntos de concentración ubicado en el cruce de Feria (Badajoz), el agricultor Carlos Broncano, quien ha asegurado que las decisiones adoptadas "no vienen nada bien" al sector primario, al tiempo que ha calificado la situación actual como "horrible", subrayando que los productores están "ahogados".

En declaraciones a Europa Press Televisión, Broncano ha denunciado que los precios vienen impuestos y "no son razonables", lo que dificulta "muchísimo" al agricultor "llegar a final de año".

"Vamos a perder todo el sector primario que para España es fundamental", ha lamentado.

UN SECTOR "SIN FUTURO"

De este modo, otro de los agricultores participantes en la tractorada, Francisco Mayega, ha afirmado que la situación "ahora mismo está mala" pero el futuro se espera "peor", por lo que considera que "la única solución" es salir a la calle a protestar.

"Estamos defendiendo nuestra familia y la salud del resto de los consumidores", ha dicho, reclamando que "todos los productos sean lo más naturales posibles".

Por otro lado y en relación al acuerdo con Mercosur, Mayega ha destacado que supone "el broche" para "soltar y salir corriendo", al considerar que genera competencia desigual.

"A nosotros no nos permiten una cantidad de productos y, sin embargo, los que entran tanto de Marruecos como los que van a entrar de Mercosur, van a venir todos con una cantidad de contaminantes que aquí no existen", ha expuesto, a lo que ha insistido en que "el futuro lo vemos muy negro".

"LUCHAR POR NUESTRO CAMPO"

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Labradores de Tierra de Barros, Juan Jesús Ramas, ha defendido que "la solución es estar aquí y luchar por lo que queremos, por nuestro campo".

"Vamos a subir a Almendralejo, vamos a ir hasta Aceuchal, se unirá la gente de Villalba, iremos hasta Santa Marta y de Santa Marta a Zafra", ha detallado.

Además, Ramas ha reclamado que los agricultores españoles "no seamos moneda de cambio", al tiempo que ha exigido "igualdad".

"Si queremos igualdad, igualdad para todos, pero no que vengan los de fuera y hagan lo que les dé la gana", ha dicho.

Según ha explicado Ramas, las reivindicaciones se centran el "el acuerdo de Mercosur, la Agenda 2030 y la disminución de la PAC", que "se va a reducir en 900 millones de euros" y es "una barbaridad".

Además, el representante agrario ha advertido de los cambios que se avecinan en el sector, al señalar que los grupos de inversión "van a dominar" el mercado alimentario porque "se están apoderando" de "las grandes explotaciones".

Las organizaciones agrarias han anunciado nuevas tractoradas para el próximo viernes, 23 de enero, con el objetivo de "luchar por el campo" y reclamar medidas que garanticen la viabilidad económica del sector agrario extremeño.

