El mes de la moda en España tiene acento colombiano

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Septiembre es el momento de las grandes citas de la moda en Madrid y en esta edición todas tienen una destacada presencia de Colombia. Por un lado, Silvia Tcherassi inaugurará la Mercedes Benz Fashion Week como primera diseñadora internacional invitada. En paralelo, una delegación de cerca de 20 empresas de moda, joyería, complementos y artesanías participarán en las ferias Momad, Intergift, Madrid Joya y Bisutex que tendrán lugar en IFEMA, donde mostrarán lo mejor de la oferta de Colombia, el país de la belleza.

Este 2025, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid celebra su 40 aniversario y por primera vez contará con una diseñadora internacional invitada como es la colombiana Silvia Tcherassi quien inaugurará esta etapa con un desfile el 17 de septiembre. La organización destaca su estilo que combina sofisticación con sensibilidad, en el marco de la celebración de los 10 años desde que abrió su primera boutique en Madrid.

Antes, del 10 al 13 de septiembre cerca de 20 empresas colombianas participarán en las diversas ferias del sector que tendrán lugar en Ifema reforzando así la apuesta del país latinoamericano por España como destino de sus exportaciones y puerta de entrada a Europa.

Colombia llega a Momad 2025 con diseños contemporáneos con técnicas artesanales tradicionales que mezclan las raíces del país con las tendencias internacionales. ProColombia, la entidad del Gobierno de Colombia que promueve la inversión, exportaciones, turismo y la marca país en el mundo acompaña a una delegación compuesta por Arte y Tejido, Dérive, Eva Otoño, Fazined y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) quien presentará siete diseñadores de San Victorino y el Restrepo, quienes representan a Bogotá y Cundinamarca.

Esta participación se enmarca en el programa P U E N T E Internacional, una iniciativa creada por la CCB para conectar a los empresarios de la moda de sectores tradicionales de la capital colombiana con el circuito global a través de procesos de curaduría, mentoría y proyección internacional.

Carmen Caballero Presidenta de ProColombia destaca la calidad de la propuesta de Colombia: “Las prendas con inspiración étnica y elaboradas con tradición, cuentan con unas líneas de productos que contribuyen a la comodidad y el bienestar diario. Así mismo, la preocupación por la sostenibilidad y el medio ambiente son una constante. La relación comercial con España es cada vez más importante para nosotros y el sector de la moda forma ya parte fundamental de esta canasta”.

Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la CCB, resalta que “nuestro propósito es internacionalizar los productos de los empresarios de Bogotá y Cundinamarca, para que el mundo conozca el talento de los diseñadores colombianos. Son empresarios que, con el acompañamiento de la Cámara, han crecido y evolucionado. Queremos que este proceso inspire a quienes vienen detrás y que el país continúe fortaleciéndose gracias a ellos”. Los diseñadores bogotanos serán los protagonistas de la pasarela inaugural que tendrá lugar el 11 de septiembre a las 12:00 horas.

Colombia es el primer exportador de fajas y ropa de control en las Américas y el segundo a nivel mundial. Es líder en Suramérica en productos como ropa interior y jeans. Es el primer exportador de confecciones en tejido plano en Suramérica. Además, es el principal exportador de vestidos de baños en Suramérica y segundo en América Latina y el Caribe. Las exportaciones colombianas de la industria de la moda han crecido un 7% en los últimos 5 años.

Por su parte, Artesanías de Colombia trae al Salón Internacional del Regalo y Decoración cuatro colecciones confeccionadas con técnicas ancestrales y diseños contemporáneos inspiradas en la naturaleza de Colombia, el país de la belleza. Llegan a Ifema con una serie de trabajos que muestran una oferta que combina técnicas tradicionales con diseño contemporáneo que destacan por su autenticidad y valor simbólico. España ya está en el top 3 de destino de exportación de estos productos colombianos al mundo.

Enlace Colombia, Monarca Accesorios, Tikuna Jewelry y la Flor de Cali estarán presentes en Bisutex mientras que en Madrid Joya participarán las empresas Luz del Carmen, Liesel Moog Joyería Vibranacional.