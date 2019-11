Mesa denuncia que "una turba violenta" se dirige a su casa en una nueva jornada de disturbios en Bolivia

Publicado 11/11/2019 22:08:17 CET

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El opositor boliviano Carlos Mesa ha denunciado este lunes que "una turba violenta" se dirige a su casa, en el marco de una nueva jornada de disturbios en La Paz y El Alto por la crisis política abierta tras las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre.

"Muchas personas me alertan indicando que una turba violenta se dirige a mi domicilio para destruirlo. Solicito a la Policía Nacional que evite esa locura", ha dicho el ex presidente y ex vicepresidente en Twitter sin dar más detalles.

Según el diario boliviano 'La Razón', al menos una veintena de personas han resultado heridas por la acción de grupos armados con palos, piedras y hasta dinamita que han actuado este lunes en La Paz y El Alto.

La Policía se ha desplegado en algunos lugares dando lugar a enfrentamientos con estos grupos armados, mientras que en algunos barrios los propios vecinos se han movilizado levantando barricadas para protegerse.

Simpatizantes y detractores del ya ex presidente Evo Morales han acusado al bando contrario de la violencia. "Después del primer día del golpe cívico-político-policial, la Policía amotinada reprime con bala para provocar muertos y heridos en El Alto. Mi solidaridad con esas víctimas inocentes", ha denunciado el líder indígena vía Twitter.

En La Paz, capital boliviana, la situación se ha complicado hasta tal punto que las fuerzas de seguridad han escoltado fuera de la Asamblea Legislativa a la vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez, que está llamada a suceder a Morales de forma interina.

La Asamblea Legislativa tiene previsto reunirse en las próximas horas para designar a los sucesores de los dimisionarios, incluido Morales, y convocar nuevas elecciones presidenciales.

El origen de la crisis en Bolivia son las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, en las que, según Mesa, se produjo un "fraude gigantesco" para garantizar un cuarto mandato de Morales.

Tras una ola de protestas que derivó en enfrentamientos, bloqueos y saqueos, Morales accedió a que la Organización de Estados Americanos (OEA) hiciera una auditoría electoral que finalmente ha confirmado irregularidades.

En este contexto, el líder indígena aceptó celebrar nuevas elecciones, pese a lo cual tanto la Policía como las Fuerzas Armadas le sugirieron que dimitiera, algo que hizo poco después. Morales, así como algunos países latinoamericanos, ha denunciado un "golpe de Estado".