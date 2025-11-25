Agricultores y transportistas bloquean carreteras en México demandando mayor seguridad y precios justos

MÉXICO, 25 Nov (EUROPA PRESS)

Este lunes, transportistas y campesinos en México han iniciado un bloqueo de carreteras y vías clave en hasta 22 estados, demandando al Gobierno mejoras en la seguridad vial y precios más justos para el maíz. La movilización fue convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), quienes buscan acciones gubernamentales para incrementar la seguridad en las carreteras y establecer un precio base justo para el maíz blanco, además de modificaciones en la Ley de Aguas Nacionales, reportó 'El Sol de México'.

La ANTAC ha instado a la población a limitar sus salidas solo para asuntos esenciales. Las protestas, aunque se reportan en varios estados, se han enfocado principalmente en obstruir los accesos a la Ciudad de México, especialmente por municipios del Estado de México.

En respuesta a las manifestaciones, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó en conferencia de prensa que no hay razón para continuar con los bloqueos, aduciendo la disposición del ejecutivo al diálogo y la atención a las demandas de ambos grupos. Rodríguez acusó a las organizaciones convocantes de tener "motivaciones políticas contra nuestro gobierno" y señaló que en el tema de la Ley de Aguas "no fue aprobada y el debate sigue abierto en la Cámara de Diputados", destacando la existencia de un foro legislativo que asegura la participación de todos los involucrados.

"El Gobierno de México reitera su absoluta disposición al diálogo y a la atención de las demandas de todos los sectores en un marco de legalidad y bien común", concluyó Rodríguez.

Por su parte, la ANTAC rechazó que haya motivaciones políticas detrás de los bloqueos. "Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan", expresaron los transportistas, subrayando que la inseguridad que enfrentan en carreteras dominadas por el crimen organizado afecta a todos los conductores.