Agricultores y transportistas en México intensifican bloqueos por ausencia de acuerdo con el Gobierno

MÉXICO, 26 Nov (EUROPA PRESS)

Las asociaciones de transportistas y campesinos en México intensificaron las protestas bloqueando más carreteras a lo largo del país, superando los 28 puntos en 25 o 26 estados, en respuesta a la ausencia de acuerdos satisfactorios con la Secretaría de Gobernación. Este incremento de bloqueos se produce después de una reunión de más de cuatro horas, en la que dichas asociaciones argumentan haber encontrado una "falta de voluntad política" por parte de las autoridades para atender sus demandas.

Eraclio "Yaco" Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), expresó su frustración tras la reunión, señalando que les solicitaron despejar las vías sin ofrecer compromisos concretos a cambio. "Nos pidieron desalojar las carreteras, los puentes internacionales y las aduanas antes de seguir hablando. Les dijimos que primero definieran a qué se comprometían. No respondieron nada. No hubo voluntad política", declaró.

A pesar de la presencia de representantes de varios departamentos gubernamentales, incluyendo Agricultura, Economía, Comunicaciones y Transportes, y la Comisión Nacional de Agua, Rodríguez afirmó que no se asumieron compromisos ni siquiera para saldar deudas pendientes con agricultores de hasta nueve estados desde el año pasado.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) continúa demandando acciones inmediatas para mejorar la seguridad en las carreteras, frente al aumento de incidentes de asalto, secuestros y asesinatos de camioneros. La organización culpa a policías estatales, municipales y ministeriales por extorsiones, solicitando su retirada y el aumento de la presencia de la Guardia Nacional.

Ante la negativa de retomar conversaciones hasta que se levanten los bloqueos, el FNRCM ha decidido mantener su postura, asegurando permanecer en los puntos de protesta hasta que se establezcan condiciones reales para una negociación. "Sólo nos vamos a retirar si nos desalojan con el Ejército o la policía. Vamos a permanecer hasta que haya una mesa real de solución", aseguró Rodríguez.

La Secretaría de Gobernación, por su parte, ha hecho un llamado a través de la red social X para que agricultores y transportistas se sienten a negociar y evitar perjuicios a la población. Acusó a los manifestantes de no aceptar el establecimiento de mesas de diálogo y de mantener carreteras bloqueadas. "La autoridad reconoce la obligación que tiene de atender a toda la población, escuchar sus demandas y buscar alternativas de solución; pero también tiene claro que quienes se manifiestan deben actuar con responsabilidad y evitar dañar la vida y actividades de la ciudadanía", indicó la entidad gubernamental.