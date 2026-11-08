Hallado con vida tras ser secuestrado el alcalde de la localidad mexicana de Río Bravo

Archivo - Policía en San Luis Potosí, México (archivo) - SSPSLP - Archivo

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han informado del hallazgo con vida del alcalde de Río Bravo, en el estado mexicano Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, apresado en Zacatecas en la noche del sábado al domingo, según ha informado la Secretaría de Seguridad del estado de San Luis Potosí.

"De acuerdo con los primeros datos recabados, los hechos relacionados con la presunta privación ilegal de la libertad del presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas, en territorio del estado de Zacatecas", ha indicado la Secretaría en un comunicado.

El organismo cita el testimonio de una de las personas afectadas, que explica que fueron abandonadas sobre la carretera por lo que posteriormente solicitaron ayuda, llegando a Cedral, San Luis Potosí, donde pidieron auxilio a las autoridades.

"Tras recibir el reporte de lo ocurrido en el vecino estado de Zacatecas, la Guardia Civil Estatal activó un operativo en la zona limítrofe, además de establecer coordinación con las autoridades de esa entidad y las instancias correspondientes para contribuir a la localización de las personas", ha explicado.

Más tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha informado de que Almaraz está libre resultado del trabajo conjunto de las autoridades federales, así como del intercambio de información y la coordinación operativa.

"Agradecemos a los gobernadores de Zacatecas, David Monreal Ávila; de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona; y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por su apoyo y colaboración en las acciones de búsqueda y localización y su colaboración permanente, con el gabinete de seguridad que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum", ha destacado García.

Almaraz ha manifestado su intención de presentarse como candidato a las primarias de su partido, el conservador Partido de Acción Nacional (PAN) para gobernador de Tamaulipas en las elecciones de 2028.

El alcalde fue detenido en 2009, cuando era líder del PRD --Partido de la Revolución Democrática, izquierda--, acusado de participar en una red de robo de hidrocarburos en la Cuenca de Burgos, cuyo producto se vendía en refinerías estadounidenses.

También fue acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Pasó seis años en la cárcel de El Rincón, en Nayarit, y salió en enero de 2015.

Se presentó como candidato a alcalde de Río Bravo en 2021, pero perdió ante el candidato de la alianza Morena-PT (Partido de los Trabajadores), Héctor Joel Villegas González. En 2024 sí consiguió la alcaldía por el PAN.