Perú y México retoman relaciones tras resolver la crisis en torno a la ex primera ministra Betssy Chávez

Archivo - Betssy Chávez. - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

Perú concede el salvoconducto a Chávez, refugiada desde hace meses en la Embajada mexicana en Lima

Chávez "está a punto de aterrizar en México", apunta Sheinbaum, que asegura que su Ejecutivo continuará defendiendo al expresidente Castillo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de México y Perú han decidido retomar relaciones diplomáticas tras resolver la crisis en torno a la ex primera ministra peruana Bettsy Chávez, a quien se le ha concedido el salvoconducto para salir con garantías de la Embajada mexicana en Lima, donde buscó refugió tras ser condenada como coautora del intento de golpe de Estado de diciembre de 2022 junto al expresidente Pedro Castillo.

"Considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y a Perú", ambos gobiernos han acordado este viernes reanudar las relaciones diplomáticas, según han explicado los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países en un comunicado conjunto.

Antes de que tomara posesión como nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori había planteado su predisposición a normalizar las relaciones con México, una propuesta que su homóloga, Claudia Sheinbaum, recibió también de buen agrado.

El reinicio de las relaciones diplomáticas ha llegado junto al salvoconducto que el Gobierno peruano, en base a los tratados internacionales que asisten a los dos Estados, han concedido a Chávez.

Sheinbaum ha informado en rueda de prensa que la exdirigente peruana "está a punto de aterrizar en México" a bordo de un avión de la Fuerza Aérea mexicana y ha puesto en valor este gesto "de buena voluntad del Gobierno de la presidenta Fujimori hacia México".

La mandataria ha precisado que este "paso" es resultado de un "diálogo" que viene gestándose con Perú "desde hace ya varias semanas" y ha confirmado que "con esto se van a restablecer las relaciones con Perú".

"Nosotros, como siempre, vamos a seguir en la defensa del presidente (Pedro) Castillo por las razones que hemos expuesto. El nuevo Gobierno de Perú lo sabe", ha puntualizado antes de dar la "bienvenida" a Chávez al país norteamericano.

Por su parte, Fujimori ha asegurado que en Lima están "muy contentos que Perú y México hayan recuperado sus relaciones diplomáticas. "Somos países hermanos, amigos, con historia de muchísimos años de amistad", ha dicho.

La presidenta peruana ha recordado en declaraciones a la prensa desde la provincia de Chupaca, en el centro del país, que retomar las relaciones con México ya "era uno de los objetivos" para su gabinete "antes de asumir el mando" y ha apuntado al nombramiento de un embajador en México "en los próximos días".

A principios de noviembre de 2025, la Embajada mexicana en Lima concedió asilo político a Chávez tras ser condenada por su participación en el autogolpe de Estado del expresidente Castillo, lo que supuso el detonante de la ruptura de relaciones entre México y Perú, que venía fraguándose desde hace varios años.

Perú ya había expresado su malestar con México después de que hubieran estado criticando las medidas que se le impusieron al expresidente Castillo, cuya familia sí logró el asilo en el país norteamericano.

Chávez, que había reclamado sin éxito una medida de gracia apelando a su mal estado de salud, ha estado refugiada durante todos estos meses en la Embajada mexicana en Lima, cuya seguridad ha estado a cargo de Brasil, después de que Perú decidiera cortar las relaciones diplomáticas.