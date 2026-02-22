México.- AMP3.- La muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación provoca una oleada de disturbios en México

Archivo - Cartel de las autoridades estadounidenses con la recompensa por Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) - Europa Press/Contacto/K.C. Alfred - Archivo

Oseguera murió cuando era trasladado herido hacia Ciudad de México

Cortes de carretera, disturbios y quema de vehículos en 14 estados mexicanos

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos federales mexicanos han matado este domingo a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha desencadenado ya bloqueos de carreteras e incidentes en al menos 14 estados mexicanos. Otros seis miembros del grupo han muerto en la operación de las fuerzas especiales del Ejército mexicano.

La muerte de Oseguera ocurrió en Tapalpa, en el estado de Jalisco, según ha informado la Secretaría (ministerio) de Defensa de México, donde fuerzas especiales del Ejército ejecutaron una operación en la que intervinieron varias aeronaves que tenía como objetivo la detención de Oseguera.

Los militares fueron atacados y respondieron, por lo que murieron cuatro miembros del CJNG y tres más resultaron heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México, según el comunicado de la Secretaría de Defensa.

"Entre estos últimos se encuentra Ruben N., alias 'Mencho' (...). Las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación", ha añadido. Otros dos miembros del CJNG han sido detenidos y se ha incautado armamento comolanzacohetes y vehículos blindados.

Tres miembros del Ejército han resutlado heridos y han sido ya trasladados a Ciudad de México para recibir atención médica de urgencia en una operación que, destaca Defensa, "contó con información complementaria por parte de autoridades" de Estados Unidos.

El operativo se ha concentrado en Tapalpa, a unos 150 kilómetros al sur de la capital, Guadalajara, pero abarca prácticamente toda la costa, incluido Puerto Vallarta, municipios del sur del estado y en particular Guadalajara y municipios cercanos, donde el servicio de transporte público fue suspendido desde las 9.00 horas de la mañana y se ha pedido a la población evitar salir de sus casas.

GRAVES DISTURBIOS EN 14 ESTADOS

Tras conocerse la noticia de la muerte de Oseguera se han producido graves disturbios en distintos puntos de México, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Edomex y Baja California, con quema de vehículos de transporte público, vehículos atravesados para impedir la circulación y cortes de carreteras.

El Gabinete de Seguridad, que aglutina a las secretarías de Defensa, Marina, Fiscalía, Guardia Nacional, Gobernación y Seguridad, ha informado por el momento de que "se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales".

Más tarde ha indicado que los aeropuertos de Jalisco "operan con normalidad". "Los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones", ha subrayado tras las noticias de caos en el Aeropuerto de Guadalajara y de que el Aeropuerto de Manzanillo (Colima) confirmara cancelaciones de vuelos. También el puerto de Manzanillo suspendido temporalmente su actividad.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha decretado el código rojo en todo el estado y ha confirmado varios bloqueos y enfrentamientos armados tras la operación en Tapalpa, por lo que activó la mesa de seguridad y ha suspendido el servicio de transporte público.

En Guadalajara se ha informado de quema de gasolineras y quema de vehículos en varios puntos, así como incendios en farmacias y comercios provocados por individuos armados. En las calles y carreteras se han arrojado "ponchallantas" o abrojos utilizados para pinchar los neumáticos de vehículos.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, ha aplicado medias similares a las de Jalisco. En Michoacán hay al menos trece municipios con bloqueos de carretera con vehículos incendiados y han cerrado los principales centros comerciales. Ramírez ha pedido a la población mantener la calma mientras las autoridades realizan su labor.

En Guanajuato las autoridades han confirmado más de 70 ataques que afectan a 23 de los 46 municipios del estado. Además hay más de 60 incendios, todos ellos bajo control, y un importante despliegue de las fuerzas de seguridad estatales y federales en las carreteras.

En el estado de Jalisco ha confirmado 21 bloqueos de carreteras activos y la desactivación de otros cinco y en Nayarit se han suspendido las clases.

REACCIONES EN MÉXICO Y EL EXTERIOR

El principal partido de la oposición mexicana, el Partido de Acción Nacional (PAN), ha valorado la operación. "Hoy se debe reconocer el trabajo y la determinación de confrontar y derrotar a los grupos criminales. Ése es el trabajo de cualquier gobierno. Que siempre sea para el bien de las familias de México", ha apuntado el líder del PAN, Jorge Romero.

Mientras, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha realizado un llamamiento a la paz, la unidad y la protección de la población civil.

A nivel internacional, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, ha expresado su reconocimiento al Gobierno de México por la muerte de Oseguera. "Acabo de ser informado que las fuerzas mexicanas de seguridad han matado a 'El Mencho', uno de los más sanguinarios capos de la droga", ha publicado en redes sociales. "Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana", ha remachado en español.

Poco más tarde Landau ha expresado su "tristeza" y "preocupación" por las imágenes de violencia. "No me sorprende que los malos respondan con terrori, pero jamás debemos perder el valor", ha añadido. Tanto Estados Unidos como Canadá han emitido alertas por la situación de inseguridad desencadenada tras la muerte de Oseguera.

EL CAPO MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO

Oseguera, nacido en 1966, está considerado como uno de los principales objetivos de los Gobiernos de México y de Estados Unidos por liderar un grupo criminal surgido en 2007 al amparo del Cártel de Sinaloa, pero más tarde se independizó y se convirtió en uno de los más importantes del país.

Nació en Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán, y emigró a Estados Unidos. A su su regreso colaboró con Ignacio Coronel Villarreal, alias 'Nacho Coronel' y tras su muerte fundó el CJNG junto a Erik Valencia Salazar.

Oseguera se convirtió en el capo más poderoso de México tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo', jefe del Cártel de Sinala, y el declive del Cártel de los Beltrán Leyva. Puso en marcha un modelo "corporativo", con presencia en todo México con franquicias que apoyaban a grupos locales.

Oseguera era muy celoso con su seguridad y la última fotografía suya que circulaba databa de hace 20 años. Además recurría a sofisticadas técnicas de blanqueo de dinero, rutas eficientes de transporte de droga y recurso a la violencia extrema, incluso con drones con explosivos.

La Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) considera al CJNG como "uno de los grupos delictivos más poderosos de México y el Departamento de Justicia lo considera una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas, responsable del tráfico de toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo a Estados Unidos, así como de la violencia y la pérdida significativa de vidas en México".

Ya se especula con posibles sucesores de Oseguera, ya que se descarta una fragmentación de la organización. Se trata de Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias 'El Chorro'; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias 'El Sapo', y Audias Flores Silva, 'El Jardinero'.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares (8,47 millones de euros) a cambio de información que llevara a su detención, lo que lo convertía en su objetivo número uno.