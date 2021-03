Andrés López Obrador anuncia que se retira de la política cuando finalice su mandato

Andres Manuel Lopez Obrador durante una rueda de prensa. - -/El Universal via ZUMA Wire/dpa

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este sábado que al acabar su mandato en 2024 se jubilará por completo al considerar que debe haber un relevo generacional.

"Yo voy a estar hasta el 2024, no hay reelección; y además no sólo no hay reelección, que es un asunto de principios, de mis convicciones", ha recogido 'El Universal' durante un acto del presidente.

"Yo considero haber contribuido, voy a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país y ya vendrán otros, tiene que haber relevo generacional", ha remachado Obrador.

A pesar de que considera que el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) podría volver a triunfar en las próximas elecciones, "de todas maneras, no hay garantía desgraciadamente de continuidad".

Andrés Manuel López Obrador alcanzó la presidencia de México el 1 de diciembre de 2018, tras ganar las elecciones federales con el 53 por ciento de los votos.