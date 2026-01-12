Arrestan al director de relaciones públicas del alcalde asesinado de Uruapan por filtración de información

Archivo - México.- Detenido por filtrar información el director de relaciones públicas del alcalde asesinado de Uruapan, en México - Europa Press/Contacto/Vaclav Lang - Archivo

MÉXICO, 12 Jan (EUROPA PRESS)

El director de Relaciones Públicas y Protocolo del ayuntamiento de Uruapan, en Michoacán, Samuel García Rivero, fue detenido el pasado lunes acusado de haber filtrado información crucial que permitió el asesinato del exalcalde Carlos Manzo durante las festividades del Día de Muertos, el 1 de noviembre de 2025. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, liderada por Omar García Harfuch, confirmó las detenciones de García Rivero y de un taxista identificado como Josué Elogio 'N', acusados de proveer detalles sobre la agenda y movimientos del exalcalde a un grupo criminal.

García Harfuch destacó en su cuenta en X que ambos sujetos "filtraban información sensible y ubicaciones de Carlos Manzo y mantenían comunicación directa con el grupo criminal responsable, facilitando la planeación y ejecución del homicidio". Además, resaltó que ya existían "órdenes de aprehensión por homicidio y lesiones calificadas" en contra de los detenidos, marcando un firme compromiso del gobierno por esclarecer el crimen y asegurar que no prevalezca la impunidad.

El deceso de Manzo ocurrió en medio de una celebración masiva, tras haber recibido amenazas previas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que puso un precio de dos millones de pesos por su cabeza, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía estatal. Posterior a este acto violento, investigaciones revelaron ciertas anomalías, incluyendo la conducta de uno de los guardaespaldas del alcalde, Demetrio 'N', quien estaría involucrado con el asesinato ejecutado por un adolescente de 17 años, Victor Ubaldo, parte de las siete detenciones de policías municipales relacionadas con el caso.

Este conjunto de eventos subraya la persistente lucha contra la violencia e impunidad en regiones azotadas por el crimen organizado en México, haciendo eco de la urgencia de robustecer las medidas de seguridad y justicia para proteger a los funcionarios y ciudadanos.