MÉXICO, 9 Dec (EUROPA PRESS)

La Fiscalía General de México detuvo este lunes al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, involucrado en un caso de blanqueo de capitales durante su mandato en la gubernatura estatal. De acuerdo con un comunicado publicado en la página web del Ministerio Público, la captura de Duarte se llevó a cabo por su implicación en un esquema de lavado de dinero, en el cual se presume que intentó esconder fondos de origen ilícito desviados de las finanzas estatales, utilizando el Sistema Financiero Mexicano para tal fin.

Duarte, que formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ocupó un escaño en la Cámara de Diputados de 2006 a 2009, incluso presidiéndola en el último año de su legislatura, ya había sido arrestado en 2020 en Estados Unidos y extraditado a México en 2022 por otra investigación relacionada con malversación de fondos y asociación delictuosa.

Tras dos años en prisión preventiva por esta acusación, una jueza dictaminó que Duarte había rebasado el plazo máximo en tal condición. Posteriormente, se ordenó su liberación bajo arresto domiciliario, acompañado del uso de un brazalete electrónico de seguimiento.

La captura de Duarte pone en relieve los esfuerzos de las autoridades mexicanas por combatir la corrupción y el lavado de dinero, especialmente en casos que involucran a altos funcionarios y exfuncionarios gubernamentales, señalando el compromiso de la Fiscalía en perseguir dichos delitos independientemente de la posición o afiliación política de los implicados.