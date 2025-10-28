Arrestan a exoficial de policía por desaparición de estudiantes de Ayotzinapa

Archivo - Detenido un expolicía por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa - Europa Press/Contacto/Josue Perez - Archivo

MÉXICO, 27 Oct (EUROPA PRESS)

Alejandro Mejía Meza, conocido como 'El Granito de Oro' y de profesión anterior policía, fue aprehendido por autoridades federales debido a su supuesta relación con la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa en 2014. La captura tuvo lugar en Guerrero el 23 de octubre, según registros del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Tras su detención, Mejía fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 del Altiplano, ubicado en el Estado de México, en espera de ser presentado ante un juez de control. Fuentes judiciales adelantaron que se le imputarán cargos por delincuencia organizada.

El caso de los 43 estudiantes, quienes desaparecieron tras ser atacados y detenidos por policías en Iguala, ha estado rodeado de controversia y dolor. Los jóvenes fueron entregados al grupo criminal Guerrero Unidos bajo circunstancias aún no esclarecidas. A pesar de que durante el mandato de Enrique Peña Nieto se argumentaba que la muerte de los estudiantes fue obra de este grupo criminal por confusión con un grupo rival, familiares y amigos de las víctimas han sostenido que se trató de un crimen de Estado.