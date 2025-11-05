Detienen al hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta Sheinbaum en Ciudad de México - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MÉXICO, 5 Nov (EUROPA PRESS)

Uriel N., el hombre acusado de agredir físicamente a Claudia Sheinbaum, presidenta mexicana, en el centro de Ciudad de México, fue capturado y enfrentará cargos por acoso y abuso sexual, informó la Fiscalía. El arresto ocurrió apenas cuatro horas después del incidente, que se registró en el centro histórico de la capital mientras Sheinbaum interactuaba con ciudadanos, reveló el diario 'El Universal'.

El suceso generó amplias críticas hacia el equipo de seguridad de Sheinbaum, después de que un video mostrara cómo Uriel N. se aproximó por detrás a la presidenta, intentó besarla y tocarle el pecho, lo que llevó a una intervención inmediata de uno de sus escoltas.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de Ciudad de México, expresó su solidaridad con Sheinbaum a través de un comunicado: "Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas", aseveró, enfatizando que el "acosador" enfrentará las consecuencias de sus acciones y subrayando una política de "cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres".

En este contexto, el Ministerio de las Mujeres de México condenó el ataque y aprovechó para alentar a las víctimas de este y otros tipos de abusos a presentar denuncias, destacando que "¡Las mujeres, adolescentes y niñas no se tocan!".

Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran una realidad alarmante: más del 70 por ciento de las mujeres mexicanas mayores de 15 años han experimentado algún tipo de abuso, y cerca de la mitad ha sufrido violencia sexual. Ciudad de México registra uno de los mayores números de casos, solo superada por el Estado de México.