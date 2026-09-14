Asesinada en México una estudiante de la Universidad de Granada de 21 años que estaba de intercambio en Morelos

Archivo - Fotografía de archivo de un policía en México - Josue Perez / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una estudiante española de intercambio fue asesinada el sábado en la localidad mexicana de Cuautla, situada en el estado de Morelos (centro), según han confirmado este lunes la universidad en la que estaba estudiando en el país norteamericano y la gobernadora del estado, Margarita González Saravia.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha mostrado en un comunicado su "profunda indignación" por la muerte de la estudiante, a la que identifica como Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, que "realizaba una estancia de intercambio académico" en la institución y que "lamentablemente fue víctima de feminicidio en hechos ocurridos en la Casa de la Cultura de Cuautla".

"La Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeras y compañeros, a la Universidad de Granada, institución de la que procede, así como al Gobierno y a la sociedad española", ha señalado el centro universitario.

Así, ha recalcado que la universidad activó "los protocolos y mecanismos institucionales correspondientes" una vez tuvo conocimiento de los hechos de cara a "mantener abiertos los canales de comunicación y atención con la familia, a través de la Universidad de Granada y con las autoridades consulares españolas, así como para atender los requerimientos que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, sean necesarios".

La UEAM ha reclamado además a la Fiscalía General de Morelos y a las autoridades competentes "una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad", antes de hacer un llamamiento a "actuar con responsabilidad y sensibilidad" a la hora de abordar el caso e informar sobre lo sucedido.

Por su parte, González Saravia ha lamentado la muerte de la joven y ha expresado su "solidaridad" a su familia, seres queridos y a la comunidad de la UAEM, al tiempo que ha reseñado en un comunicado en redes sociales que "desde que se tuvo conocimiento de los hechos, las autoridades competentes trabajan de manera coordinada en el caso".

"La Fiscalía General del Estado inició la investigación y activó los protocolos correspondientes; será esa institución la encargada de determinar las circunstancias de lo ocurrido y, en su caso, las responsabilidades conforme avance la indagatoria", ha destacado la gobernadora de Morelos.

"De igual forma, se ha establecido contacto con el Consulado de España en México para brindar acompañamiento institucional a los familiares de la víctima", ha confirmado González Saravia, quien ha garantizar que las autoridades contribuirán "al esclarecimiento de los hechos" y trabajarán para mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres, las juventudes y quienes integran la comunidad universitaria en Morelos".

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha destacado en declaraciones a la prensa que "la Fiscalía General del estado intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio, que esa es una de las indicaciones que se han dado para cualqueir muerte violenta de una mujer". "Estamos en las pesquisas", ha zanjado.