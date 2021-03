Las autoridades electorales de México retiran la candidatura de Salgado a gobernador del estado de Guerrero

Archivo - El excandidato a gobernador del estado mexicano de Guerrero Félix Salgado. - Agustin Salinas/El Universal via / DPA - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México ha aprobado este viernes retirar la candidatura de Félix Salgado a gobernador del estado de Guerrero por presentar un informe de gastos de precampaña fuera de plazo.

El Consejo General del INE ha aprobado retirar la candidatura de Salgado con siete votos a favor y cuatro en contra en una sesión extraordinaria en la que las autoridades electorales han subrayado que la ley establece que los partidos políticos y los precandidatos están obligados a presentar estos documentos, según ha informado el diario local 'El Universal'.

Salgado aseguró antes de la votación que defenderá su designación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e, incluso, ante organismos internacionales, al tiempo que ha reiterado que su partido político, Morena --también el del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador--, no había hecho precampaña.

El INE propuso el jueves cancelar la candidatura de Salgado por proporcionar el informe fuera de plazo y por no reflejar en el mismo gasto alguno. En este sentido, la Comisión de Fiscalización del INE propuso también una multa de poco más de seis millones de pesos (algo más de 243.000 euros) a Morena por no informar sobre los gastos de los precandidatos a la gobernación: Adela Román, Pablo Almícar Sandoval y Luis Walton. Morena alegó que no ha hecho precampaña y acusó al INE de solicitar informes "indebidos".

En este sentido, la presidenta de la comisión, Adriana Favela, ha mostrado un análisis del INE de acciones en la vía pública y en redes sociales y se ha detectado contenido electoral. En concreto, de Salgado se detectaron 21 vídeos, principalmente en Facebook, en donde se le puede ver en mítines en temporada de precampaña.

La candidatura de Salgado a gobernador de Guerrero ha levantado polémica en México porque está acusado de violación y abuso sexual por cinco mujeres. Mientras, López Obrador ha despertado la indignación de las mujeres mexicanas por respaldar la candidatura de Salgado, que es aliado suyo, y ha denunciado que las acusaciones contra él están "fabricadas".