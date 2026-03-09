Brasil representa diplomáticamente a México en Perú tras conflicto por asilo a Betssy Chávez

Archivo - Brasil asume la representación diplomática de México en Perú tras la crisis por el asilo a Betssy Chávez - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MÉXICO, 26 Jan (EUROPA PRESS)

Brasil Asumirá funciones diplomáticas de México en Perú tras cese de relaciones en noviembre de 2025, luego de que México otorgara asilo a la ex primera Secretaria peruana Betssy Chávez, condenada a once años de prisión por intento de golpe de Estado, en su Embajada en Lima.

La Secretaría de Exteriores mexicana comunicó que, a petición del gobierno mexicano y con el visto bueno del peruano, Brasil tomará la representación de México en Perú. "A solicitud del Gobierno de México y con el consentimiento del Gobierno peruano, Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano", señalaron en un comunicado. Esto abarca el manejo de los bienes y archivos, así como la custodia de la Embajada de México en Perú y la residencia del jefe de misión, donde se encuentra Chávez desde el año pasado.

La decisión del presidente peruano, José Jerí, de cortar lazos con México surgió tras el asilo brindado a quien fungiera como jefa de gobierno del también condenado expresidente Pedro Castillo, acción que el gobierno mexicano ha calificado de "excesiva".