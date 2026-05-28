La Cámara de Diputados de México aprueba anular elecciones ante pruebas de injerencia extranjera

Archivo - Imagen de archivo de la Cámara de Diputados de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Diputados de México ha aprobado este jueves una reforma constitucional que permite anular las elecciones en caso de que se acrediten actos de injerencia extranjera que influyan en los resultados, con 307 votos a favor y 128 en contra, así como una abstención, antes de ser ahora enviada al Senado.

El debate en la Cámara Baja se ha prolongado durante toda la madrugada. Finalmente el texto ha contado con el respaldo del oficialista Morena y sus socios de Gobierno, además de con el rechazo de la oposición que representan las históricas formaciones del PRI y el PAN, así como Movimiento Ciudadano.

Para el autor de la iniciativa, Ricardo Monreal, oponerse a ella es estar a favor de una intervención militar extranjera de México o de recibir financiación de gobiernos foráneos para ganar las elecciones, incidiendo en que el país no está exento de ser estar bajo injerencia, de ahí de establecer un freno constitucional.

En esa línea se ha manifestado también este jueves la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en su habitual rueda de prensa matutina. "Sí, sí, puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México", ha respondido cuando se le ha preguntado sobre esta posibilidad en los comicios de 2027.

"Todas y todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo con que no haya injerencia extranjera en las elecciones en México", ha subrayado la presidenta, sacudiéndose los ataques de la oposición, que acusan al oficialismo de querer perpetuarse en el poder con estas maniobras. "Nada más falso que eso", ha dicho.

Sheinnaum ha recordado que existen antecedentes de financiación extranjera en organizaciones del país y ha citado el caso de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, una ONG que habría recibido fondos procedentes de Estados Unidos. "En México decidimos las y los mexicanos quién nos gobierna", ha zanjado.

No obstante, ha matizado que aún queda por establecer "de manera muy clara" en la legislación cómo se demuestra que hubo financiación o intervención extranjera en unas elecciones.