La Cámara de Diputados de México aprueba el 'plan B' de la reforma política y electoral de Sheinbaum

Archivo - Imagen de archivo de una sesión de la Cámara de Diputados de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Diputados de México ha aprobado después de más de 16 horas de debate el conocido como 'plan B' de la reforma política y electoral presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una sesión bastante crispada, en la que la mayoría de los más de cien oradores ha utilizado su turno de palabra para increparse mutuamente.

La propuesta --que contempla reducción de escaños en cámaras estatales, locales y el Senado, así como ajustes salariales para funcionarios electorales-- ha contado con el respaldo de 343 diputados de las filas del Gobierno y sus socios de coalición, por 124 votos en contra y una abstención, informa la prensa mexicana.

La reforma política de Sheinbaum, uno de sus planes estrella para este sexenio, ha llegado a la Cámara Baja con solo tres temas relacionados con medidas de austeridad tras tener que ser modificado por falta de acuerdos. Una vez en el Senado, fue aprobado aunque sin la modificación del artículo 35 de la Constitución.

Sheinbaum pretendía hacer coincidir la revocación de mandato con las elecciones locales de 2027, manteniéndolo así para el siguiente año. Sin embargo, se encontró no solo con el previsible rechazo de la oposición, sino también con el más sorprendente de su socio de coalición más pequeño, el Partido del Trabajo (PT).

El objetivo de la reforma era reducir el gasto en el sistema electoral, en la financiación de los partidos, y reconfigurar la representación proporcional en el Congreso. Tras esta nueva aprobación, pasará a las cámaras locales para su debate.