La captura de aliado clave de la pareja de 'El Mencho' fue crucial para su localización

México.- La identificación de un hombre de confianza de la pareja de 'El Mencho', clave en su localización - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MÉXICO, 23 Feb (EUROPA PRESS)

En una reciente operación realizada por fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional, lograron identificar y localizar a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La identificación de un hombre de confianza de una pareja sentimental del delincuente fue determinante para el éxito de este operativo, según informó el secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla.

Durante la operación, que contó con la participación de una fuerza aeromóvil compuesta por seis helicópteros, se enfrentaron a un violento ataque armado por parte de los delincuentes, resultando en la muerte de 8 de ellos. En el enfrentamiento se incautaron armas de alto calibre, incluyendo lanzacohetes de origen ruso. 'El Mencho' y sus colaboradores más cercanos, intentaron huir internándose en una zona boscosa, pero fueron localizados gracias a un cerco militar. En el intercambio resultaron heridos 'El Mencho' y dos de sus escoltas, quienes, junto con otros dos individuos detenidos, se les incautaron armas largas y cortas, así como lanzacohetes.

El secretario Trevilla también comunicó la muerte de Hugo H., alias 'El Tuli', quien era considerado la mano derecha de 'El Mencho' y se encargaba de dirigir las acciones de represalia del CJNG, incluyendo bloqueos, incendios y ataques a infraestructura civil y militar, además de ofrecer recompensas por cada militar asesinado.

Ante los disturbios ocasionados, la Secretaría de Defensa envió 2.500 militares adicionales a Guadalajara, sumándose a los 7.500 ya presentes, contribuyendo así a la restauración de la calma en la región. Finalmente, la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, confirmó la identidad de 'El Mencho', asegurando el éxito de la operación.