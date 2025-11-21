MÉXICO.- La Casa Blanca evalúa implementar "medidas adicionales" contra narcotráfico en frontera sur

México.- La Casa Blanca estudia tomar "medidas adicionales" contra el narcotráfico al otro lado de su frontera sur - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MÉXICO, 21 Nov (EUROPA PRESS)

La Casa Blanca anunció este jueves planes para implementar "medidas adicionales" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera sur, siguiendo los comentarios del presidente Donald Trump quien afirmó sentirse "orgulloso" de autorizar ataques contra narcotraficantes en México. Este anuncio surge a pesar de las declaraciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien reiteró que no permitirá la intervención militar de ningún gobierno extranjero.

En una conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó el interés del presidente Trump por adoptar acciones más firmes contra los cárteles de drogas. "El presidente tomó un compromiso durante su campaña electoral para enfrentar a los cárteles y ha tomado medidas sin precedentes en esta materia. Y aún contempla otras opciones que tiene disponibles", indicó Leavitt, aunque no proporcionó detalles específicos sobre estas medidas.

La portavoz elogió los "avances históricos" de Sheinbaum y valoró la cooperación del gobierno mexicano con Estados Unidos en el combate a la inmigración ilegal y la lucha contra el narcotráfico en la frontera sur.

Por su parte, Sheinbaum aseguró en una rueda de prensa esta semana que México no aceptará la intervención de fuerzas extranjeras. "No va a ocurrir (...). No lo vamos a permitir", afirmó, destacando que solo en caso de solicitarse directamente por ella, se permitiría alguna intervención de Washington.

Estas declaraciones ocurren en el contexto de más de 20 ataques autorizados por Trump desde el pasado septiembre contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en aguas del Caribe y el Pacífico, los cuales resultaron en la muerte de 83 personas, de acuerdo con datos proporcionados por comunicados oficiales.