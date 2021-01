El CICR llama a profundizar y proteger la Ley de Desaparición en México

Retratos de los desaparecidos de Ayotzinapa - -/El Universal via ZUMA Wire/dpa - Archivo

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha llamado a mantener el trabajo colaborativo para proteger y seguir profundizando en la implementación de la Ley general en materia de desaparición de personas (LGPD) en México.

La conocida como Ley de Desaparición, que entró en vigor hace tres años con amplio consenso, ha logrado importantes avances en su implementación y ha supuesto el trabajo "incansable" de colectivos y familiares de personas desaparecidas, junto a autoridades, para crear un mecanismo de búsqueda e instrumentos jurídicos locales que "respondan a sus necesidades", tal y como ha asegurado el jefe de operaciones del CICR en México, Martin de Boer, en un comunicado remitido por la organización.

"Hoy contamos con 15 leyes estatales aprobadas que permiten una protección más amplia de los derechos de las víctimas de desaparición y sus familiares", ha celebrado en el escrito.

En concreto, el CICR ha subrayado como "logros" la conformación de las comisiones de búsqueda en todas las entidades federativas y la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB) que permite establecer la distribución de competencias entre las distintas instituciones, así como la creación a partir de la LGPD de mecanismos especiales como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Sistema Único de Gestión de Información Tecnológica e Informática.

No obstante, el Comité también ha apuntado a que hay "muchos retos" para la "adecuada" implementación de la LGPD y ha lamentado la persistencia de la problemática en el país, que reporta 82.323 personas desaparecidas y no localizadas, 7.038 de ellas desde 2020, de acuerdo a datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

En este sentido, el CICR ha manifestado su inquietud por una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) que podría modificar diversos ordenamientos jurídicos, entre ellos la LGPD, con consecuencias negativas en los procesos de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas.

Esta iniciativa, que hasta el momento no ha sido consultada con las familias, propone eliminar la participación de la FGR en el Sistema Nacional de Búsqueda, lo que dificultaría el cumplimiento de las acciones relacionadas con el diseño, evaluación de procedimientos para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

"Esto afectaría la naturaleza del sistema como mecanismo de cooperación interinstitucional, así como la gestión de información y registros entre todos los actores que lo conforman", ha criticado el CICR.

Por otro lado, la iniciativa propone desligar la búsqueda de la investigación, lo que podría "ocasionar una fragmentación más profunda entre estas dos líneas fundamentales para la búsqueda de personas desaparecidas en el país".

"La búsqueda de personas desaparecidas y la investigación penal son procesos que se refuerzan mutuamente, por lo que resulta clave seguir consolidando mecanismos y procedimientos que propicien una efectiva comunicación y coordinación entre la Fiscalía y la Comisión Nacional de Búsqueda, tanto a nivel federal como estatal, y así garantizar el derecho a la verdad y justicia para las familias", ha sentenciado en este aspecto De Boer.