Convierten la valla levantada en el Zócalo de Ciudad de México en un homenaje a víctimas de feminicidio

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La valla de protección erigida por las autoridades en la plaza del Zócalo de Ciudad de México, frente al Palacio Nacional, ha sido convertida por las feministas en un homenaje a las víctimas de feminicidio con inscripciones con los nombres de las fallecidas.

El muro metálico, de color oscuro, ha sido levantado en previsión de manifestaciones por el 8 de Marzo, Día de la Mujer, que se celebra este lunes y ha sido muy criticado. Colectivos como Vivas Nos Queremos han escrito en las paredes con pintura blanca los nombres de las víctimas de asesinatos y se ha generado una dinámica en su página de Facebook con publicación de imágenes de la valla y peticiones para que se incluyan nuevos nombres.

La publicación ya cuenta con más de 16.000 comentarios con peticiones, fotos de jóvenes desaparecidas o asesinadas e imágenes de acciones similares en otras ciudades de México.

"Nuestras compañeras, las que buscan a sus familiares en desaparición forzada, o quienes buscan justicia por los feminicidios de sus hijas no se dejaran intimidar con unos simples pedazos de metal. Que no se les olvide nunca que las mujeres tenemos dignidad y memoria", ha asegurado una usuaria identificada como chance_chant.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que estas vallas no se han colocado por miedo a los grupos feministas, sino para evitar que haya "provocadores" puedan "vandalizar el inmueble histórico".

"Que no se confunda, no es miedo. Es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo pero no soy cobarde. Entonces, no es por eso que se están poniendo esas bardas para proteger al Palacio Nacional, es para que no haya provocación", declaró el sábado López Obrador durante un acto en Yucatán.

También el portavoz presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, ha explicado en Twitter que "el cerco de Palacio Nacional es para proteger y no para reprimir; para cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y evitar la confrontación. Es un muro de paz que garantiza la libertad y protege de provocaciones".