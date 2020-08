México.- Ante las críticas de López Obrador, el expresidente Calderón le recuerda quién saludó a la madre de 'El Chapo'

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de México, Felipe Calderón, ha respondido este lunes al actual jefe del Estado, Andrés Manuel López Obrador, quien le acusó de dirigir un "narcoestado" entre 2006 y 2012, afirmando que no es él "quien anda saludando a la mamá de 'El Chapo' Guzmán".

"A mi me pueden criticar por muchas cosas pero yo no soy el presidente que anda saludando de la mamá de 'El Chapo', yo no liberé a ningún criminal; yo soy el presidente del Gobierno que más criminales ha extraditado ante la Justicia de Estados Unidos", ha manifestado Calderón durante una entrevista para la emisora mexicana Radio Fórmula.

Las palabras de Calderón han sido su respuesta a las aseveraciones de López Obrador, quien este lunes en su comparecencia matutina habitual ha opinado sobre el juicio que se está llevando a cabo contra el que fuera secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Calderón, Genaro García Luna, acusado de un delito de blanqueo de dinero y de recibir sobornos por parte del Cártel de Sinaloa.

"Yo sinceramente en ese entonces pensaba que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano, pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el Gobierno", ha dicho.

Calderón ha considerado que López Obrador se encuentra desviando la atención pública de otros temas a los que tiene que hacer frente el Gobierno, como la crisis económica o la lucha contra la delincuencia y le ha acusado de fomentar la impunidad del crimen organizado y de liderar una campaña en su contra.

El expresidente conservador también ha visto como en los últimos días, la revista mexicana 'Proceso' publicaba una investigación en la que se le señala por haber participado supuestamente en una trama de corrupción de la que se habría beneficiado la constructora brasileña Odebrecht, conocida en Latinoamérica por su presencia en varias tramas de sobornos a lo largo y ancho de la región.

"Es totalmente absurdo eso. Yo sí fui un presidente que promovió la inversión en México, nacional y extranjera. Los mayores volúmenes de inversión se dieron en mi Gobierno", se ha defendido Calderón, quien ha cargado las culpas sobre Emilio Lozoya, quien ocupó el cargo de director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante presidencia de Enrique Peña Nieto.

Calderón ha criticado la filtración de documentos de la Fiscalía a la revista 'Proceso' y ha señalado que se trata de una estrategia mediática llevada a cabo por el Gobierno de López Obrador para intentar desacreditar a aquellos rivales políticos que pueden derrotarles en las próximas elecciones de 2021.