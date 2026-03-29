AMP.- Llegan a Cuba los dos veleros con ayuda humanitaria buscados desde el jueves

Archivo - Vista aérea de la costa sur de Cuba - Europa Press/Contacto/Bryan Smith - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades marítimas mexicanas han anunciado este sábado por la tarde que los veleros 'Tiger Moth' y 'Friend Ship', dos de los participantes en la iniciativa internacional 'Nuestra América' para el envío de ayuda humanitaria a Cuba, han llegado finalmente a la isla caribeña apenas unas horas después de ser localizados tras perder contacto en su trayecto desde México a Cuba.

"Las embarcaciones tipo catamarán 'Friendship' y 'Tigermoth' arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización en la mar", ha indiciado la Secretaría de Marina de México en una publicación en redes sociales, en la que ha detallado que se ha mantenido en todo momento la "coordinación con las autoridades correspondientes para su arribo seguro a puerto".

La misma entidad había informado previamente del hallazgo de las dos embarcaciones a unas 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, localización a la que envió un buque de la Armada mexicana para "brindar apoyo".

También el convoy 'Nuestra América' notificó la localización de las dos embarcaciones, que partieron hace una semana de Isla Mujeres, en el estado mexicano de Quintana Roo, rumbo a Cuba con nueve tripulantes de Francia, Estados Unidos y Rusia.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha manifestado alivio y agradecimiento a partes iguales por la llegada de estos dos navíos a La Habana, y ha presentado los esfuerzos del convoy 'Nuestra América' como un recordatorio de que "Cuba no está sola".

"Al fin en Cuba estos veleros del convoy 'Nuestra América' que nos tenían pendientes del tiempo, del horizonte, de la más mínima comunicación sobre sus trayectorias. Al fin en Cuba, con su carga solidaria de recursos necesarios pero, sobre todo, con su carga de amor en defensa de las causas justas", ha expresado el mandatario cubano también en una publicación compartida en redes sociales.

La Armada mexicana informó el jueves de la puesta en marcha de una operación de búsqueda para localizar estas dos naves a la que también se sumó Cuba.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en enero que impondría aranceles a cualquier país que vendiera petróleo a Cuba, una medida que se sumó al embargo ya en vigor desde hace décadas. La iniciativa de Trump tiene el objetivo declarado de forzar cambios políticos en Cuba.