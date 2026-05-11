Denuncian el asedio y despariciones de indígenas en Guerrero (México)

Archivo - Crisis de seguridad en Guerrero, México (archivo) - Europa Press/Contacto/David Juarez - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Nacional Indígena de México (CNI) ha denunciado este lunes una escalada de la violencia de grupos armados criminales contra pueblos originarios nahuas de la Montaña Baja de Guerrero, en el sur de México.

En particular, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) ha denunciado la la desaparición de cuatro de sus integrantes en la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa de Álvarez y alerta de que podría tratarse de al menos dos de sus militantes, desaparecidos desde el domingo, José Guadalupe Ahuejote Xantenco y Víctor Ahuejote Arribeño.

Por otra parte, se ha informado este lunes del hallazgo de restos humanos, al parecer de cuatro varones, en la carretera que une Chilapa con Tlapa de Comonfort, según recoge la prensa mexicana.

Las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, entre ellas Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, "viven desde hace años una situación de violencia, hostigamiento armado, desplazamiento forzado y terror impuesto por el grupo criminal Los Ardillos, actuando bajo la protección y complicidad de los distintos niveles de gobierno y sus fuerzas de seguridad", han alertado desde el CNI en un comunicado. Las autoridades estatales estiman en un millar los desplazados.

En los últimos días los ataques se han intensificado con agresiones armadas y bombardeos con drones contra comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, provocando el desplazamiento de cientos de familias indígenas. "Hasta ahora, son ya 76 integrantes del CIPOG- EZ asesinados y 25 más permanecen desaparecidos", ha denunciado.

"De acuerdo con sus calendarios y geografías llamamos de manera urgente a los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos de abajo y a la izquierda de México y del mundo a realizar acciones de solidaridad, de agitación y denuncia, mítines, pronunciamientos, jornadas informativas, manifestaciones, actividades culturales y todo lo que esté a su alcance para exigir que se detenga la guerra contra de nuestrxs compañerxs del CIPOG-EZ", ha publicado el CNI en un comunicado.