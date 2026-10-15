México destaca que las relaciones con España "atraviesan uno de sus mejores momentos"

Archivo - Sheinbaum propone a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte - Cedida - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS)

El ministro de Exteriores de México, Roberto Velasco, ha destacado que las relaciones con España "atraviesan uno de sus mejores momentos", después de unos meses en los que los lazos bilaterales han estado marcados por un impulso de normalización para dejar atrás los encontronazos en torno a la Conquista.

"La relación con España atraviesa también uno de sus mejores momentos", ha señalado durante su comparecencia ante el pleno del Senado, en la que ha recordado la reunión mantenida en abril en Barcelona entre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la visita realizada en junio por el Rey Felipe VI al país norteamericano.

Asimismo, ha hecho hincapié en que las autoridades mexicanas trabajan "día con día" con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el resto de su equipo para "profundizar la colaboración" entre ambos países.

El Ejecutivo mexicano ya habló tras el encuentro entre Felipe VI y Sheinbaum de una "nueva etapa de diálogo y respeto", mientras que la propia mandataria reveló que durante esta "cordial reunión" se abordó "la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España".

Albares remarcó además dicha reunión supuso un impulso para "las excelentes e intensas relaciones fraternales" entre los dos países, de cara a la Cumbre Iberoamericana los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, consolidando el acercamiento logrado en el encuentro entre Sheinbaum y Sánchez tras varios años de fricciones entre ambos países por la exigencia de disculpas al Rey Felipe VI por la Conquista.

Por otra parte, Velasco ha aprovechado además para ensalzar que los lazos con la Unión Europea (UE) se han visto acompañados de "una intensa agenda política", en la que ha enmarcado las citadas reuniones, al tiempo que ha destacado la relevancia de la octava cumbre México-UE celebrada en mayo, en la que se firmaron el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino.

"Su entrada en vigor profundizará nuestro acceso preferencial a un mercado de 450 millones de personas, y la Comisión Europea anunció que movilizará 5.000 millones de euros para proyectos estratégicos en México", ha manifestado Velasco, quien ha incidido en que "la diplomacia mexicana existe para servir al pueblo de México".

En este sentido, ha defendido que el Gobierno de Sheinbaum ha desplegado "una política activa que tendió puentes de diálogo y cooperación con todas las naciones, desde América Latina y el Caribe hasta Europa, Asia-Pacífico, África y el mundo árabe", poniendo esta presencia "al servicio de la economía nacional", con inversiones de más de 1.500 millones de dólares (cerca de 1.340 millones de euros) facilitadas por las Embajadas mexicanas.

LAS RELACIONES CON EEUU

Velasco ha esgrimido además que México "condujo con soberanía" su relación con Estados Unidos y ha agregado que las autoridades "dialogan y cooperan" con Washington "en todos los campos, de manera especial en seguridad", algo que "siempre" se fundamenta "en cuatro principios". "Respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación", ha enumerado.

De hecho, ha destacado que "los decomisos mensuales de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron un 67% entre octubre de 2024 y agosto de 2026", según datos que atribuye a Washington, mientras que "los encuentros irregulares en la frontera norte se redujeron un 97% respecto de su máximo de 2023".

"México ha capturado además a cinco integrantes de la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, un resultado sin precedentes en la región, y ha retirado de circulación más de 35.000 armas de fuego, cerca del 80% provenientes de Estados Unidos", ha relatado, antes de agregar que también se ha reducido un 52% "el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026".

"Son avances que reflejan una política nacional de seguridad eficaz y una cooperación en seguridad internacional basada en principios. Así, hemos construido vías de diálogo profundo y constante con el Departamento de Estado y con la Embajada de Estados Unidos en México", ha destacado Velasco.

Por otra parte, ha incidido en que México mantiene además un trabajo diplomático para acceder a mexicanos en centros de detención migratoria en Estados Unidos y ha puntualizado que se han realizado gestiones para "esclarecer" y "exigir responsabilidades" ante los "lamentables casos de personas mexicanas lesionadas o fallecidas bajo la custodia o durante operativos migratorios".

El ministro de Exteriores mexicano ha subrayado por todo ello que la política exterior del país "es una política de Estado" que parte de la idea de que "la soberanía y el interés nacional no se negocian, no se limitan y no se subordinan a nadie", antes de destacar que "la diplomacia es el terreno del diálogo y de los acuerdos, pero también de la defensa de lo propio".

"Para un país cuya historia está marcada por invasiones e intervenciones extranjeras, el Derecho Internacional es nuestra principal arma", ha dicho. "Hay quienes confunden la firmeza con la estridencia; la Cancillería mexicana siempre ha sabido que la firmeza se ejerce con serenidad", ha argüido.

"Vivimos un contexto mundial que, como en mucho tiempo no ocurría, plantea enormes desafíos y uno de los momentos de mayor complejidad para la diplomacia mexicana. Frente a él, nos corresponde actuar con dignidad, con unidad, con inteligencia y con sentido del momento histórico", ha apostillado Velasco.