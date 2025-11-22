Detenidos siete funcionarios por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan (México)

Archivo - Bandera de México a media asta en señal de luto (archivo) - Europa Press/Contacto/Ringo Chiu - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de México han anunciado este viernes la detención de siete trabajadores del sector público por su presunta implicación en la muerte del presidente municipal de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán, Carlos Manzo, para el que trabajaban como escoltas y que fue asesinado durante un acto del Día de Muertos en el centro del propio municipio que gobernaba y después de recibir amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez", ha informado la Fiscalía General de Michoacán en una publicación en su cuenta en la red social X.

Entre los detenidos se encuentra Ramón Ángel Álvarez, alias 'R1', quien pasó diez años en prisión (2012-2022) acusado por hasta cinco cargos de delincuencia organizada --por su presunta pertenencia al Cártel Jalisco Nueva Generación-- y secuestro, y al que las autoridades de Seguridad mexicanas barajan ahora como posible autor intelectual del asesinato de Manzo, según el diario mexicano 'El Universal'.

Estas detenciones se suman a la del líder del mismo CJNG, Jorge Armando Gómez Sánchez, alias 'El Licenciado', también como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde uruapense, tal y como comunicó la víspera el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

"El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional ha permitido avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva", explicaba Harfuch en una comparecencia pública.

En el marco de esta investigación, se ha obtenido asimismo la identidad de otras dos personas involucradas en el asesinato de Carlos Manzo: Fernando Josué N. y Ramiro N, "hallados sin vida sobre la carretera Uruapan-Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones", de acuerdo con el secretario. Ambos mantuvieron contacto con Víctor Manuel N., el autor material de los disparos que acabaron con la vida del alcalde, unas horas antes del tiroteo y, seguidamente, del abatimiento del propio agresor.

El ataque se produjo sobre las 20.10 horas (hora local) del pasado sábado 1 de noviembre, justo al terminar la inauguración del Festival de las Velas, según dio a conocer el responsable de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña.

Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió. También resultó herido otro político, Víctor Hugo, quien se encuentra fuera de peligro. La zona centro de Uruapan fue desalojada.

"En el lugar de los hechos se abatió a uno de los agresores; se logró la incautación de un arma corta de nueve milímetros así como siete casquillos percutidos", apuntó Torres Piña.

Este asesinato ha sacudido la vida política mexicana, ya que la oposición recuerda que Manzo había pedido protección adicional a las autoridades federales, una protección que nunca llegó a pesar de las recurrentes amenazas de las organizaciones criminales.