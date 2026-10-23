Detenidos tres hombres por la explosión que mató a seis personas en Michoacán en diciembre de 2025

Archivo - Atentado en Michoacán (México) a 6 de diciembre de 2025 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han anunciado este viernes la detención de tres hombres, entre ellos un líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusados de la explosión de un coche en diciembre de 2025 en Coahuayana, que dejó seis muertos y varios heridos.

Sinuhe N, Cristian N y David N, alias 'Mando 20' han sido detenidos en el municipio de Tecomán durante un operativo en el que las fuerzas de seguridad mexicanas se han incautado de "armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, propaganda del CJNG", ha indicado en un comunicado el secretario de y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo a los investigadores, David 'N' es el "presunto responsable del atentado" perpetrado frente a las instalaciones de la llamada "Policía Comunitaria" de la localidad de Coahuayana, una organización civil de defensa frente a la actuación de los cárteles del narcotráfico. Además, ha sido identificado como "líder de una célula" del CJNG con presencia en la costa de Michoacán.

García Harfuch ha aclarado que la investigación sobre el ataque, que tuvo lugar el 6 de diciembre del pasado año, sigue abierta para dar con todos los implicados "tanto a quienes lo ejecutaron como a quienes lo ordenaron".