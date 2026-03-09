Detienen a 25 personas tras disturbios por muerte de líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

Archivo - MEXICO JALISCO GUADALAJARA SCENERY - Europa Press/Contacto/Li Mengxin - Archivo

MÉXICO, 23 Feb (EUROPA PRESS)

La gubernatura de Jalisco confirmó la detención de 25 individuos tras los violentos acontecimientos desencadenados por el deceso de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este suceso ocurrió durante un enfrentamiento militar en Tapalpa, resultando en la muerte de seis miembros adicionales de la organización. Según el comunicado oficial, 11 de los detenidos participaron en acciones violentas y los 14 restantes en saqueos o "rapiña".

En respuesta a la violencia, algunas rutas de transporte público ya se están reanudando gradualmente, aunque se espera que el servicio se restablezca totalmente en las próximas horas. No obstante, la suspensión de clases persistirá este lunes en todos los niveles educativos, así como las citas para vacunación en centros de salud. Los servicios de urgencia y atención médica seguirán operativos.

Los incidentes también afectaron al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, donde hombres armados facilitaron la fuga de presos de alta peligrosidad, lo que llevó a la cancelación de vuelos internacionales y la mayoría de los nacionales.

El gobernador Pablo Lemus indicó que las oficinas de la Administración laborarán con normalidad este lunes y remarcó la importancia de atender las necesidades ciudadanas. A través de un video en su cuenta de X, Lemus destacó que el "código rojo" se mantiene activo para coordinar las labores de seguridad y emergencia durante esta jornada calificada de "compleja".

Lemus expresó su agradecimiento hacia la determinación y disposición del Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; del Secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla, y de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, por su esfuerzo conjunto en el operativo para proteger a la población de Jalisco. También extendió un reconocimiento a los funcionarios de seguridad, sanidad y protección civil por su labor, y a la sociedad por su comportamiento responsable frente a la incertidumbre.

Finalmente, el gobernador llamó a la unidad de los líderes de los 125 municipios de Jalisco para enfrentar los retos actuales, destacando que "en momentos de adversidad, la unidad y la solidaridad harán la diferencia por nuestro país y nuestro estado".