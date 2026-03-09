Detienen a más de 40 personas en Jalisco tras disturbios por la muerte de 'El Mencho'

Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco tras la violencia desatada por la muerte de 'El Mencho' - Europa Press/Contacto/Fu Langxisike¡kanieduo

MÉXICO, 24 Feb (EUROPA PRESS)

El estado de Jalisco ha sido escenario de fuertes operativos de seguridad tras la caída de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un enfrentamiento militar el fin de semana. La Fiscalía del estado anunció la detención de 41 individuos relacionados con los disturbios y actos de vandalismo que siguieron a la muerte del capo.

De los arrestos efectuados, 20 personas son responsables de participar en violencia mientras que las otras 21 fueron capturadas por involucrarse en saqueos. Esto en respuesta a los desórdenes que sacudieron diversas partes del estado, despertando una rápida acción por parte de las autoridades.

La respuesta gubernamental incluyó el despliegue de 2.500 soldados adicionales en Jalisco para reforzar la seguridad. El gobernador Pablo Lemus, a través de una comunicación en redes sociales, anunció medidas para volver a la normalidad, incluida la reanudación de actividades educativas desde el 25 de febrero y la reactivación económica que comenzó a partir del martes, enfatizando que todo el servicio de transporte funcionará sin contratiempos.

Lemus aseguró que no se han reportado nuevos incidentes y que las autoridades estatales se mantienen en la tarea de despejar las vías de Jalisco, retirando los vehículos afectados por los disturbios. En particular, destacó el esfuerzo en Puerto Vallarta para volver a la normalidad, donde se ha garantizado la reanudación del transporte, el abasto de alimentos y servicios, tras las afectaciones que llevaron a aerolíneas a cancelar vuelos a esta zona turística.

Además, el gobernador adelantó la posibilidad de levantar el código rojo, condición de emergencia implementada para coordinar a las fuerzas de seguridad durante los sucesos del domingo, si la situación continúa estable. Finalmente, Lemus hizo un llamado a la unidad y el compromiso de todos los sectores de la sociedad en Jalisco para recuperar el orden y la paz en el estado.